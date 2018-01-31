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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. أمير عسير: وقوفي بين أبنائي المتفوقين مصدر فخر واعتزاز

Time منذ سنتين
Views 2472
بالصور.. أمير عسير: وقوفي بين أبنائي المتفوقين مصدر فخر واعتزاز

محمد بن طحيطح (صدى):
أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، عن مدى فخره واعتزازه وهو يقف بين أبنائه الطلاب المتفوقين في حفل تكريمهم السنوي، متمنيا لهم التوفيق والسداد ،معربا في الوقت ذاته عن أمله أن يكونوا بناة للوطن في المستقبل القريب بحول الله .

كما قدم سموه الشكر والتقدير لإدارة تعليم المنطقة وللمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، متمنيا للجميع التوفيق في وطن الخير والعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ، اللذان يسعيان لأن يكون هذا الوطن من الدول المتقدمة، التي تقف على قمة هرم التقدم والريادة .

جاء ذلك خلال رعاية سموه لحفل تكريم 284 متفوقا من مدارس التعليم العام، الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، وذلك صباح اليوم بمسرح الإدارة العامة للتعليم بأبها .

من جهته رفع مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان في كلمة له بهذه المناسبة، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير، على دعمه الدائم لبرامج التعليم ، وعنايته الخاصة بالمتفوقين والمتميزين من أبنائه الطلاب، مشيرا إلى أن هذه الرعاية الكريمة إنما هي دليل على هذا الدعم الذي يأتي امتدادا بما يحظى به قطاع التعليم في هذا الوطن من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، ومن لدن سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ ، اللذان يقودان مشروعا للتحول الوطني يسعى إلى تنمية الإنسان من خلال الاستثمار في التعليم باعتباره محركا للتنمية ، وأداة رئيسة من أدوات التحول الوطني .

وأضاف: نحن نسعى في تعليم عسير بكل ما أوتينا من قوة أن نحدث نقلة نوعية في تعليم أبنائنا وبناتنا ، بحيث ينتقل التركيز فيها إلى نقاط القوة بدلا من نقاط الضعف، وإلى الإلهام بدلا من الحقائق الثابتة ، وإلى التطور الإيجابي في المجال العاطفي والاجتماعي والأكاديمي بدلا من الاختبارات كمقياس وحيد للأداء ، بالإضافة إلى التركيز على الطالب وتعميق تعاون المدرسة مع الأسرة والمجتمع بدلا من الاعتماد على المدرسة في مواردها الذاتية .

وشهد الاحتفال كلمة للطلاب المتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب سليمان العلكمي، شكر من خلالها راعي الحفل على دعمه الكبير، ولتعليم المنطقة على تقديم جهودهم وتحفيزهم ، ولمعلميهم وأولياء أمورهم الذين كان لهم أبلغ الأثر في الأخذ بأيديهم إلى منصات التتويج .

وتخلل الاحتفال مسيرة طلابية للطلاب المتفوقين، وعرض مرئي تناول أبرز برامج الإرشاد والتوجيه بتعليم المنطقة، وفيلما توعويا بعنوان " مسيرة التتويج " .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
صدقت طال عمرك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرفع عنا كل بلاء
عبدالله النصر / حائل
جنود الوطن هم ابناء الوطن لقد حان البيان اتمنى ان يتم التصدي والاعلان بان المساس بالجنود وتعريضهم للخطر امر غير مقبول وان من تسول له نفسه فانه سيتجرع الندم طال الزمن او قصر وان راس مالنا بعد الله هم حماة الوطن وابناؤه المخلصين سواءا على الحدود او في الداخل وانهم تركوا اهاليهم وابناؤهم وبيوتهم لحمايتنا ورعايتنا بعد الله وانه ينفذ واجب وطني استدعي من اجله فهل يكون مصيره التعرض للمصاعب والمصائب وهو في معمعة عمله بدلا من نثني عليه ونحفزه ونشكره انها مصيبة ابتلي بها الوطن من بعض الجانحين يجب علينا جميعا معالجتهم كل حسب امكانياته والله الهادي الى سواء السبيل
البرفسور حنس
قرااااار حكيم... هكذا يسرتم على الناس... المرونه بالقرارات دليل الحكمه..
ع. س. ع
كلن يرجع لمعدنة وهذا معدنة من نوع مياة المرحاض اقسم بالله مفروض يتعاقب عقاب رادع اما الطبطبة على ظهره وتمييع الموضوع فيجب أن لا يكون

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