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الأمم المتحدة تستنكر سقوط قتلى في تظاهرات إيران

Time منذ سنتين
Views 3064
الأمم المتحدة تستنكر سقوط قتلى في تظاهرات إيران

واشنطن (صدى):
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن أسفه لسقوط قتلى في التظاهرات في إيران، مطالباً باحترام حقوق الشعب الإيراني في التجمع والتعبير عن رأيه .

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان عزيز حق في مؤتمر صحفي اليومي للأمم المتحدة : إن الأمين العام يتابع عن كثب المعلومات عن التظاهرات في العديد من المدن في ايران ، ونأسف لوقوع قتلى ، ونأمل بتجنب العنف في المستقبل . وأضاف نأمل بأن تُحترم حقوق الشعب الايراني في التجمعات والتعبير عن رأيهم . وقتل تسعة أشخاص ليل الاثنين الثلاثاء في وسط إيران ، وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 21 قتيلًا بينهم 16 متظاهراً، منذ أن انطلقت التظاهرات الخميس في مشهد (شمال شرق)، ثاني مدن إيران، قبل أن تنتشر سريعاً وتمتد إلى جميع أنحاء البلاد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
واحد يبي السلامه والثاني يبي الخير .. .. هذي الحياة فارس ومفروس ..
واضح*** وصريح***
ما من ظالم إلا سيبلي بظالم.÷÷ من ظلم لا بد إن يظلم.** لكل ظالم نهاية.** من أعان ظالماً سلط عليه.** دار الظالم ظلام ولو بعد حين.** ظلم الضعيف أفحش ظلم.** هذه بتلك والبادي أظلم .** من زرع الظلم حصد الخسران.** ظلم اليتامي مفتاح الفقر. ** ويل للظالم من يوم المظالم.** إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فأذكر قدرة الله عليك.** الظلم ظلمات يوم القيامة.** يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم.**
ابو محمد
جيد ... .. يقطع البراري والقفار وهو لسى رضيع ...
رربہسہ
أصلا المعقم مجانا وموضوع للناس ولكن الممرضة قليلة حيا وحاقده
🇸🇦(511)🇸🇦
ايام حرب العراق وايران قام تجار عراقيين بالتلاعب بالاسعار مستغلين وضع البلد..القى صدام القبض عليهم وعددهم ٤٠ واطلق النار عليهم وسط السوق.... ماعندك احد..

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