الأمم المتحدة تستنكر سقوط قتلى في تظاهرات إيران

واشنطن (صدى):

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن أسفه لسقوط قتلى في التظاهرات في إيران، مطالباً باحترام حقوق الشعب الإيراني في التجمع والتعبير عن رأيه .

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان عزيز حق في مؤتمر صحفي اليومي للأمم المتحدة : إن الأمين العام يتابع عن كثب المعلومات عن التظاهرات في العديد من المدن في ايران ، ونأسف لوقوع قتلى ، ونأمل بتجنب العنف في المستقبل . وأضاف نأمل بأن تُحترم حقوق الشعب الايراني في التجمعات والتعبير عن رأيهم . وقتل تسعة أشخاص ليل الاثنين الثلاثاء في وسط إيران ، وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 21 قتيلًا بينهم 16 متظاهراً، منذ أن انطلقت التظاهرات الخميس في مشهد (شمال شرق)، ثاني مدن إيران، قبل أن تنتشر سريعاً وتمتد إلى جميع أنحاء البلاد.