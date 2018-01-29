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انقلاب سيارة نقل إثر اصطدامها بأحد القطارات

Time منذ سنتين
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انقلاب سيارة نقل إثر اصطدامها بأحد القطارات

عادل الحربي (صدى):
أعلنت هيئة الخطوط الحديدية عن وقوع حادث ، باقتحام سيارة نقل صغيرة لأحد المقاولين ، الخط الحديدي بين الرياض والهفوف ، في تمام الرابعة من مساء اليوم الإثنين ، مما أدى إلى وفاة أحد الركاب بسبب انقلابها .

وأوضحت الخطوط الحديدية عبر حسابها الرسمي على " تويتر " ، إن هذا الحادث أدى إلى اصطدام أحد القطارات أثناء مروره بالموقع ، لتباشر الجهات المختصة الحادث في حينه ، حيث لم ينتج أي إصابات عن هذا الاصطدام .

وتقدمت الهيئة بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفي ، مؤكدة للجميع أهمية احترام حرم الخط الحديدي للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات .

حادث
وفاة
اصطدام
قطار
هيئة الخطوط الحديدية
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ممتاز ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصَّراحة راحة ، هذي نتايج الإختلاط المحرّم شرعاً في ديننا الإسلامي✍🏻 فالذي يتبع الشيطان وَ خطواته سينتهي بِه المطاف قتلاً أو رمياً في مكب النفايات 👹😂😂😂👹✍🏻 فالإنسان المسلم المؤمن العاقل يحذر كلّ الحذر من سلك الطرق المحرَّمة المهلكة لنفسه البشريّة الثمينة ؛ كي ينجو بنفسه إلى بر الأمان في الدُنيا وَ الآخرة ✅✅✍🏻. مَع وافر المحبة .

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