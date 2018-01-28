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الأعداد السابقة للصحيفة

حفل تكريم المتقاعدين لرواد الكشافة بالأحساء

Time منذ سنتين
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حفل تكريم المتقاعدين لرواد الكشافة بالأحساء

تركية البدر (صدى):
بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة السعودية وسعادة الأستاذ زيد بن سيف البتال مفوض رواد الكشافة السعودية أقامت مفوضية رواد الأحساء حفل تكريم مبهج لروادها المتقاعدين هذا العام في المسرح الرئيسي بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل بالأحساء وسط حضور كبير ومميز من رواد الحركة الكشفية في المحافظة ومن الطلاب المنتمين للحركة الكشفية من الجامعة ومحبين وأبناء الرواد المكرمين.

يذكر أن فرسان ورواد هذه الليلة من المكرمين هم صلاح الجيبان ومحمد النجادى وإبراهيم الخميس وقد أوضح مفوض رواد الأحساء الأستاذ عبد العزيز بن عمر الخميس في كلمته بأن مثل هذه المناشط والبرامج قد دأبت المفوضية على تنفيذها والحرص على إقامتها كل عام لرواد المحافظة ناهيك عن المناشط والبرامج الكشفية والتطوعية داخل المحافظة وخارجها مما شرفها بحصد المركز الأول لمدة خمس سنوات متتالية وذلك بفضل من الله ثم بالجهود الكبيرة والجبارة من الرواد وتعاون جميع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية بالمحافظة وخاصةً جامعة الملك فيصل الشريك الإستراتيجي للمفوضية.

وقد تميزت أمسية التكريم بجو كشفي تقاعلي على صوت الأهازيج الوطنية والصيحات الكشفية والعروض المصورة والذكريات الجميلة للمكرمين طوال الأعوام الماضية.

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أحدث التعليقات

المليليح
طيب اكتب لاعب مغربي نضال زهير لو انه هلالي قلتوا اسم النادي واسم اللاعب حطيتوه عنوان رئيسي ليه زعلان
طاقية
قصدك ١٧٠ مليون يقول باقي في المحكمه وقبلها يقول مافيه ههههههههه
أبوسطام
مع احترامي وتقديري للجهه المسؤوله عن منع التجمعات في هذه المنطقه اقول لهم هذا التجمع خطر علينا ارجوكم امنعوهم فنحن ابناء البلد محبوسون في بيوتنا وهؤلاء هم من ينقل لنا المرض
خالد
والله الجواب باين من عنوانه سماجه وسخافه وابتذال ومحاوله اصحابك بالقوه وتكرار في الشخصيات والله اني حاولت ان اضحك ولو لاتفه الاسباب ولكني لم استطع حسفي على الدكتور الشمراني فهو وضع في المسلسل الخطاء فهو فنان قدير ولا يستحق هذا المكان.
أبوسطام
الحمد لله رب العالمين إن شا الله رفع الحظر عن المملكة قريبا ان شا الله .

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