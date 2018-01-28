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نظام " نور " يتيح للطالب الحصول على نتائجه بكافة المراحل الدراسية

Time منذ سنتين
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نظام " نور " يتيح للطالب الحصول على نتائجه بكافة المراحل الدراسية

علي القحطاني (صدى):
يُمكن برنامج نظام " نور " الطالب، من الاستعلام عن نتائجه، بالمراحل الدراسية المختلفة، وذلك على مستوى المملكة، حيث يتطلب الحصول على نتائج الامتحانات، الشهرية والنهائية، بجميع المراحل الدراسية، التسجيل في نظام نور.

ويتطلب الدخول لنظام " نور " ، التسجيل برقم الهوية، ومن ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ثم إدخال الرمز؛ للدخول إلى النظام والحصول على النتائج.

كما يتيح هذا النظام، متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب، كما يمكن لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن.

يُذكر أن ابتكار النظام الإلكتروني للتسجيل، عبر نظام " نور " في إطار حرص المملكة على التيسير على أولياء الأمور والطلاب أيضا، باستخدام النظام الإلكتروني؛ لتسجيل الطلاب الجدد والاستعلام على النتائج بالمراحل التعليمية المختلفة.

ويمكنك الدخول والتسجيل بنظام " نور " من خلال الرابط التالي: هنا .

المملكة
برنامج نور
الامتحانات
الهوية
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
كلها مصايب ما شفنا فوائد ..
ابو محمد 😎
كلها مصايب ما شفنا فوائد ..
فهد القحطاني
عادي جدا .. لا فيه شئ حرام .. ولا مخالفة لنظام التجول .. ولا نزلوا من سياراتهم وتجمعوا .. ولا أي مشاكل ولا صخب .. جالسين بسياراتهم وصيام والأكيد إن الأغلبيه يتلون القرآن ويدعون ربهم .. وربي يبارك لصاحب المحل .. ما شاء الله تبارك الله .
ابو محمد 😎
بهلواني ويتبهلل .. .. لولا ان الاسلاك معزوله كان عرف البهلله والسبهلله زين ..
خبير زمانه
نعم تبذير واسراف بس فيه ناس مستفيدة من هذا التبذير يجدون حجة لامر الصرف.... هذا من ابواب الفساد المالي

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