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الأعداد السابقة للصحيفة

إحالة عضو شورى سابق إلى المحكمة لاتهامه باقتحام نادٍ نسائي

Time منذ سنتين
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Comment 3
إحالة عضو شورى سابق إلى المحكمة لاتهامه باقتحام نادٍ نسائي

عادل الحربي (صدى):
أكدت مصادر أن النيابة العامة أحالت عضواً سابقاً بمجلس الشورى إلى المحكمة الجزائية في واقعة اتهامه باقتحام نادٍ نسائي في مكة المكرمة.

وأوضحت المصادر، أن المحكمة الجزائية حددت شهر أبريل المقبل موعداً لأولى جلسات النظر في القضية، مشيرةً إلى أن الجلسة الأولى سيجري فيها الاستماع لمرافعة النيابة العامة.

وبيّنت المصادر أن النيابة دعت في لائحة الدعوى الخاصة بالقضية بتوقيع عقوبة تعزيرية شرعاً بالحق العام، لافتةً إلى أن النيابة واجهت المدعى عليه بالنساء اللاتي كن يتواجدن داخل النادي لحظة دخوله المكان.

وأوضحت أن الدعوى المرفوعة ضد عضو الشورى السابق طالبت بمحاكمته؛ بسبب إصراره على دخول النادي النسائي رغم وجود لافتة على بوابة النادي مكتوب عليها " ممنوع دخول الرجال ".

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
الغامدي
ليت الجمل توطاه وقطعه الورع هذا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
على كذا كل الناس بتطلع🤔
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يبي يلحق على المواد الغذائبة قبل يشفطونها😂😂😂😂

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