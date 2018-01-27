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الأعداد السابقة للصحيفة

البلديات توجه بالتنسيق مع وزارة البيئة عند اعتماد المشاريع التابعة لها

Time منذ سنتين
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البلديات توجه بالتنسيق مع وزارة البيئة عند اعتماد المشاريع التابعة لها

علي القحطاني (صدى):
وجّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات بالمناطق والمحافظات بالتنسيق مع مديريات وفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل اعتماد أي مشروع ضمن الأراضي الواقعة تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنها أراضي المراعي والغابات.

وأكدت الوزارة أهمية التعاون مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة عند اعتماد الطرق التي تعبر الغابات أو المتنزهات التابعة لها في حال وجود إزالة للأشجار وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة, مشددة على المحافظة على الأشجار بشكل عام والأشجار المعمّرة بشكل خاص وعدم قطعها إلا في الحالات القصوى وبمبررات تستوجب ذلك، والرفع للجهة المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية لأخذ موافقتها على ذلك.

ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه التوجيهات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، للمحافظة على الثروة النباتية التي تغطي أجزاء واسعة من مناطق المملكة والمتمثلة في الغابات والمراعي والأشجار المعمرة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
كل شوي طالع لنا وجه جديد ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
ألله يشفيك
ابو محمد
اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وكل داء ماعلمناه منها ومالم نعلمه .. آمين ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
البسي عبادتك وتعالي القهوه جاهزه خلي النوم
ابو محمد
الله اكبر .. .. شرف الله الاماكن الطاهرة المقدسه ..

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