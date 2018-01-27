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" هيئة الرياضة " تحول استاد " الدرة " لمضمار سباق

Time منذ سنتين
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" هيئة الرياضة " تحول استاد " الدرة " لمضمار سباق

ماجد محمد (صدى):
أعدت الهيئة العامة للرياضة، استاد الملك فهد الدولي بالرياض " الدرة " ؛ وذلك لاستضافة سباق الأبطال الدولي للسيارات، وسيقام يومي الجمعي والسبت المقبلين.

كما انتهت الهيئة من تصميم مضمار السباق بأرضية الملعب، حيث صُممت على هيئة الرقم 8 باللغة الإنجليزية، حيث تحول شكل الملعب تمامًا من مستطيل أخضر لممارسة كرة القدم، إلى مضمار سباق عالمي، وذلك بفضل تحركات الهيئة وسرعة إنجازها.

يُذكر أن الدخول لمدرجات استاد الملك فهد سيكون متاحًا للجميع بالمجان، وأن هذا السباق سيتم بمشاركة عدد كبير من المتسابقين العالميين، و4 محليين يتقدمهم بطل الراليات يزيد الراجحي.

 

يزيد الراجحي
استاد الدرة
سباق الأبطال الدولي
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
خمسة انجازات علمية عالمية قالها لي برفيسور جيلارد 1996 قبل ظهور كتابي المنهجي في أمريكا عام 2000 واسعة طبعات حتى الآن : يكفيني أمس سعودي وإن خسرت دخل كتابي ومعه الكثير لكني بفخر واعتزاز ومرارة بسيطة جدا ستزول حتما افتخر واتفاخر بانجازي الذي نواته 6ملايين صفحة كتبتها فوق هام السحب ووصيتي لكن يمر من هنا من هذه النافذة التي عوضتني بكثير من الأمل حجم ألم أستمر وتضاعف ووصل القمة في 2020 ولا أختاه إلا عام الفأل الحسن على أمة إقرأ بحول الله وقوته فلا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله ووداعا بلا تردد فقد وصلت التحية.
نجاة محمد
ايش اللي بيحصل صارت الإعلاميات ينافسن الفنانات بحلسات تصوير الففستان سعرة 19 الف دولار
ابن حزم
شي طيب لان بعضهم مايفرق بين مترين وشبرين
abdul
اكيد... بقدرة قادر ستتلاشي ارقام الاصابات اليومية هبوطا من ٢٢٣٥ لغاية ما تصل ٢٣٥ ثم ٣٥ فقط في اليوم ، عجيب !
مسالم
على الغامدي.... ما هذا الرقي والعقللنية يا رجل؟ بارك الله فيك وجعل محاولتك نزع فتيل الفتن والعصبية النتنة في ميزان حسناتك. ..كل جنسية فيها الصالح والطالح... واذا كان هذا السفيه ناكر وحقود فالسواد الاعظم من جنسيته يتقون الله في البلد المبارك الذي اكرمهم... والله المنتقم ممن ينشر هذه الأخبار القذرة لاثارة الفتن والضغائن

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