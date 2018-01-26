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Xperia XZ Premium هاتف ذكي بإمكانيات فريدة

Time منذ سنتين
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Xperia XZ Premium هاتف ذكي بإمكانيات فريدة

متابعات (صدى):
سلط حصول هاتف Xperia XZ Premium على جائزة أفضل هاتف ذكي أو جهاز محمول جديد، خلال حفل توزيع جوائز Glomo لعام 2017، على الإمكانيات الفريدة التي يتميز بها هذا الهاتف.

وتجمع كاميرا هاتف Xperia XZ Premium جميع ابتكارات الكاميرا الحديثة في هاتف ذكي واحد، حيث تمنح كاميرا Motion Eye‎ الجديدة نتاج الخبرات السابقة من ابتكارات Sony في هذا الهاتف، مما يتيح لك التقاط تفاصيل الحياة بطرق يتميز بها هذا الهاتف الذكي عن غيره.

وقد تم تصميم هذه الكاميرا بالاستعانة بخبرات سوني القائمة على مجموعتيّ Cyber-shot‎ وα، مما يتيح الحصول على صور ومقاطع فيديو مذهلة دون عناء.

وتعد كاميرا Motion Eye‎ فريدة من نوعها؛ حيث يمكنها تسجيل 960 إطارًا لكل ثانية لتشغيل الحركة البطيئة للغاية، وتكون المشاهد أبطأ بمعدل أربع مرات عن مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها على أجهزة هواتف ذكية أخرى، وبذلك يتم الكشف عن كل التفاصيل بكل دقة.

بالاستعانة بتقنية تلفزيون BRAVIA من سوني، يتيح Xperia XZ Premium تشغيل المحتوى على شاشة HDR بدقة 4K شديدة الوضوح ونابضة بالحياة، وهي مصممة بتقنية فريدة ويمكنها إنتاج حوالي 138 في المائة من طيف الألوان التي تعرضها الشاشات القياسية، ويتم عرض كل تدرج لوني بحيوية وتركيز رائع، مما يجعل الصور ومقاطع الفيديو نابضة بالحياة؛ ونظرًا لأن شاشة TRILUMINOS تنتقي ألوان من لوحة أكبر، فهي تحافظ على رونق الألوان بجميع درجاتها، وحتى الألوان الحمراء والزرقاء والخضراء والتي يصعب ظهورها على الشاشة بدقة، تبدو حيوية وواقعية.

يعمل Xperia XZ Premium بنظام التشغيل أندرويد أوريو، ويأتي بشاشة HDR بدقة 4K مقاس 5.5 مقاس إنش، وينبض بداخله معالج سنابدراجون 835، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت قابلة للتوسعة.

 

جوائز
هاتف ذكي
أكسبريا
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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
نحن جيران بيت الله المعظم لا ندري متى نسقي ظمأنا بعمرة امداهم شعب مصر العظيم يفتحون التسجيل لراغبي الحج وكمان مجاني
ابو محمد 😎
سبحان الخالق .. .. (( ولله في خلقه شؤون )) ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عبدالله الناصر / حائل
نعم لقد فقد عقله بجداره وذلك عندما يفسر القران الكريم حسب تهيؤاته المريضه وتفاعل العلاج بجسده الخبيث لكن الشعب التركي مضطهد وغير قادر على مجرد التعبير حيال هذه الحاله المرعبه لقد تجاوز الحدود وبدى عليه النهيق يجب ان يوضع بالحجر وينهى امره عدا ذلك فالشعب التركي سيكون امعه لامحاله
ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها

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