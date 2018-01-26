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" التقاعد " تكشف عن خدمة جديدة لبرنامج " مساكن "

Time منذ سنتين
Views 3477
" التقاعد " تكشف عن خدمة جديدة لبرنامج " مساكن "

علي القرني (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أمس، أن برنامج " مساكن " ؛ الذي تقوم بتمويله، يوفر خدمة إعادة التمويل، وذلك بدفعات شهرية منخفضة؛ مضيفة أن هامش الربح ثابت لا يتغير.

وأكدت على أنه لا يوجد أي برامج للإقراض، لديها، موضحة أنه توزيع بدل الغلاء سيتم بالتساوي على المستفيدين.

وفيما يتعلق ببرنامج " مساكن " ، أطلقت المؤسسة نسخة جديدة مؤخرًا؛ وشملت العديد من التحسينات والشروط؛ لتمويل المساكن بشكل أكثر مرونة للموظفين والحكوميين الحاليين، بالإضافة إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

وشمل التحديث على 10 مزايا، من بينها تسجيل ملكية العقار باسم المستفيد، وثبات نسبة الاقساط الشهرية طوال التمويل، وفيما يخص الموظفين المحالين للتقاعد؛ ويسعون للاستفادة من مزايا البرنامج يشترط أن لا يقل دخلهم الشهري عن 4000 ريال، والا تقل أعمارهم عن 20 ولا تزيد عن 70 عامًا، عند سداد أخر قسط.

وقالت " تقاعد " ، إنه لا يجوز الجميع بين راتب الوظيفة، والمعاش التقاعدي، موضحة أهمية تحديث الوكالة بعد 5 سنوات ليمكن الصرف بها.

وأضافت أن مجموع ما يتم صرفه من معاشات وبدل غلاء تبلغ قيمته 6 مليارات ريال يستفيد منها 800 ألف متقاعد مدني وعسكري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الله .. .. الله يستر علينا وعلى الاجواد .. آمين ..
ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. من له حيلة فليحتال ,,,
البرفسور حنس
المهم لو ركبت معاها راح اركب قدام.... والذكي يعرف وراوه....؟ . . . . . . . . . . ...عشان الشيطان ما يركب قدام..لانه راكب راكب 😅😅😅😅😅
ابو محمد
احسن ... .. امتثلوا لتعليمات الصحه ..
abdul
نعم هناك اطعمة مقوّية للمناعة الجسمية. فبحسب هَيلْثْلايْن دات كام اهم الاطعمة المقوية للجهاز المناعة تضم فواكه الحمضيات بانواعها، السبانخ، الثوم، الزنجبيل، قرنبيط، اللوز، زبادي، وغيرها.

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