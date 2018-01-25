نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

قميص السبعينيات.. إطلالة الزمالك المصري الجديدة تثير سخرية التواصل الاجتماعي

Time منذ سنتين
Views 4417
قميص السبعينيات.. إطلالة الزمالك المصري الجديدة تثير سخرية التواصل الاجتماعي

طلال الغامدي (صدى):
سخرت الجماهير من القميص الجديد الذي ظهر به نادي الزمالك المصري في مباراته أمام نظيره المصري البورسعيدي، أمس الأربعاء، خلال مشاركاته في بطولة الدوري المصري.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ساخرًا أن القميص الذي ظهر به النادي يشبه قميص " شحاتة أبوكف " الذي جسد شخصيته الفنان الراحل نور الشريف في فيلم غريب في بيتي.

بينما أثار القميص إعجاب آخرين الذين شبهوه بالقميص الكلاسيكي للفريق الأبيض في سبعينيات القرن الماضي، وأيضًا بقميص بادوفا الإيطالي.

وجدير بالذكر، أن الزمالك كان قد تعاقد مع شركة " جوما " الإسبانية لتصنيع القميص الجديد، وأعلن عن ظهوره به قبل لقائه مع المصري البورسعيدي.

الزمالك المصري
القميص الجديد
جوما
Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
النواة أو الذرة هما وحدة الوزن ووحدة الحجم الممثل لوحدة الكتلة في الفراغ الممثل للأوزان الجرامية المكافئة
د محمد ماجد بخش
النواة أو الذرة وحدة الوزن ووحدة الحجم ممثل لوحدة الكتلة في الفراغ الممثل للأوزان الجرامية المكافئة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مروجين الأشاعات الكذابين هذيلن وش يستفيدون من كذبهم
د محمد ماجد بخش
وحدة كيلو جرام من وحدة النواة الفراغية هي وزن المادة الحرامي المكافيء قياسا على وحدة 1÷12 من وزن ذرة نظير عنصر الكربون 12 وهو محسوب وهي محسوبة لتكون 1×12=1 = 12÷12 وحدة الفراغ الوزنية = الثقالة الفراغية = الوحدة المغناطيسية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
إذا بيرجعون لبلدهم خلاص أحنا مالنا دخل فيهم بلدانهم تتحمل مسؤليتهم

أخر الأخبار

ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في وادي وج بالطائف
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في وادي وج بالطائف
Time منذ دقيقة Views 1025
ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقيات ومؤسسات دولية
ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقيات ومؤسسات دولية
Time منذ 5 دقائق Views 1110
الصحة: يجوز استبدال الكمامة بالنقاب أو الشماغ بشرط
الصحة: يجوز استبدال الكمامة بالنقاب أو الشماغ بشرط
Time منذ 10 دقائق Views 1324
"العامة للتقاعد" تؤكد استمرار تقديم خدماتها إلكترونيا وتؤجل استقبال المراجعين
"العامة للتقاعد" تؤكد استمرار تقديم خدماتها إلكترونيا وتؤجل استقبال المراجعين
Time منذ 15 دقيقة Views 1249
أبرز الحالات التى يسحب فيها جهاز الصراف الآلي بطاقتك
أبرز الحالات التى يسحب فيها جهاز الصراف الآلي بطاقتك
Time منذ 19 دقيقة Views 1594
إصابات إثر انقلاب سيارة على طريق الساحل
إصابات إثر انقلاب سيارة على طريق الساحل
Time منذ 26 دقيقة Views 1347
وظائف نسائية شاغرة بشركة نسما للأمن
وظائف نسائية شاغرة بشركة نسما للأمن
Time منذ 45 دقيقة Views 1552
شاهد.. ممرضة تساعد مصاب في تأهيله على أطراف صناعية بالجري
شاهد.. ممرضة تساعد مصاب في تأهيله على أطراف صناعية بالجري
Time منذ 49 دقيقة Views 1753
مصير غامض لـ "محمد الشلهوب" مع الهلال
مصير غامض لـ "محمد الشلهوب" مع الهلال
Time منذ 52 دقيقة Views 1733
بالفيديو.. وزير الصحة: فرض لبس الكمامات عند الخروج من المنازل
بالفيديو.. وزير الصحة: فرض لبس الكمامات عند الخروج من المنازل
Time منذ ساعة Views 2520