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إدمان القهوة يسبب الاكتئاب

منوعات
Time منذ سنتين
Views 3966
Comment 2
إدمان القهوة يسبب الاكتئاب

متابعات (صدى):
تعتبر القهوة مشروب أساسي لدى البعض يساعدهم على بدء يومهم بنشاط وحيوية، وأكد الأطباء على فوائد القهوة، وكثيرًا ما ينصح بها المدربون بـ " الجيم "، لكن هذا ينطبق على تناول كميات معتدلة منها وليس إدمانها.

حذرت دراسات من أضرار زيادة استهلاك الكافيين، مؤكدة أن إدمان شرب القهوة يسبب عدة أضرار، وعلى رأسها، الصداع، فتشكل نسبة الإصابة بآلام الرأس بعد التوقف النهائي عن شرب القهوة 50%، إذ يواجه بعض الأشخاص، الصداع بعد وقت قصير من ابتعادهم عن شرب القهوة التي اعتادوا على احتسائها صباح كل يوم.

قد تتعرض أيضا إلى التشتت وفقدان التركيز، فإن الانقطاع النهائي عن شرب القهوة يمكن أن يؤدي إلى فقدان التركيز، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة على سائقي السيارات والطيارين.

و تعمل القهوة كمنبه للجهاز الهضمي، الأمر الذي يؤدي إلى إفراغ الأمعاء في الصباح وفي هذه الحالة، فإن الغياب النهائي للكافيين سينجم عنه حالة من الخمول في الجهاز الهضمي، ولو لبعض الوقت.

والتوقف النهائي عن شرب القهوة يؤدي إلى حدوث تقلبات في المزاج ويمكن أن يسبب حالة من الكآبة والشعور بالقلق.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تستقيل ماتستقيل بكيفك
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ان شاء الله يرزقنا السيل زي امس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهم شي مافيها كورونا🤗
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهم شي مافيها كورونا🤗
عجيب
اذا ان جارك سلم منك ومن غبائك. جزاك الله خير

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