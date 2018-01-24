أمير منطقة جازان بالنيابة يعزي ذوي الشهيد العريف جنادي

تركي السالم (صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما اللـــَّه - ، لذوي الشهيد العريف محمد أحمد محمد جنادي أحد منسوبي القوات المسلحة ، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي .

وأعرب سموه ، لوالد الشهيد عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية ، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولائهم لقيادتهم الرشيدة - أيدها الله -.

وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي العريف جنادي ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ،وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

من جانبه عبر والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان العز والشرف دفاعًا عن الدين والوطن ، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان بالنيابة لمواساتهم .