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الأعداد السابقة للصحيفة

أمير منطقة جازان بالنيابة يعزي ذوي الشهيد العريف جنادي

Time منذ سنتين
Views 2762
أمير منطقة جازان بالنيابة يعزي ذوي الشهيد العريف جنادي

تركي السالم (صدى):
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما اللـــَّه - ، لذوي الشهيد العريف محمد أحمد محمد جنادي أحد منسوبي القوات المسلحة ، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي .

وأعرب سموه ، لوالد الشهيد عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية ، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولائهم لقيادتهم الرشيدة - أيدها الله -.

وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي العريف جنادي ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ،وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

من جانبه عبر والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان العز والشرف دفاعًا عن الدين والوطن ، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان بالنيابة لمواساتهم .

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أحدث التعليقات

ابراهيم البكر
الله يحميك يا وطننا الغالي ويحمى سائر البلاد والعباد
آحلى بشـآرهہ‏‏
والله والعظام طفشنا من كارونا ذا ومن سيرته البيت كارونا الوادي كارونا الصحف كارونا البرامج كلها كارونا حتى الاتصالات كارونا مستشفى مدرسه سوق منتزهات صلوات حج عمره صله رحم 😭😭😭😭😭😭
آحلى بشـآرهہ‏‏
والله والعظام طفشنا من كارونا ذا ومن سيرته البيت كارونا الوادي كارونا الصحف كارونا البرامج كلها كارونا حتى الاتصالات كارونا مستشفى مدرسه سوق منتزهات صلوات حج عمره صله رحم 😭😭😭😭😭😭
البرفسور حنس
تم التجربه وتم التجديد... شكر لابشر وشكر للصحيفه فالدال على الخير كفاعله
ابو محمد
هذي بنكت وتبي تفارق ، بس يإقامة عاصفه على شان تُفتح لها ابواب اخرى .. هذا قصدها .. .. بس من رأيي لازم تسجن وتأدب ، أدب عليه الكلام ، للتشكيك في مصداقية مسؤلي الصحه ، وإثارتها لزوبعه وفتح باب القيل والقال للأعداء والشامتين ، خلوها تطلع من مزبن الجاني لتصرف مدخراتها لعلاج جراحها البدنيه والنفسيه ، وتبقى على الحديده كما بدأت ..

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