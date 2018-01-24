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نجاح إجراء عملية نادرة لتوسيع الصمام الأورطي لجنين في رحم الأم بالرياض

Time منذ سنتين
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نجاح إجراء عملية نادرة لتوسيع الصمام الأورطي لجنين في رحم الأم بالرياض

علي القحطاني (صدى):
نجح فريق طبي بمركز الأمير سلطان، لمعالجة أمراض وجراحة القلب ومستشفى النساء والولادة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، في إجراء عملية نادرة على مستوى العالم بعمل قسطرة، لتوسيع الصمام الأورطي لجنين في رحم الأم.

من جانبه كشف مدير مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة اللواء الطبيب، خلف بن علي الخلف، بأن إجراء هذه العملية والنادرة على مستوى العالم تم عن طريق إدخال إبرة خاصة وبالون في اتجاه البطين الأيسر والصمام الأورطي لقلب الجنين لتوسعته تحت إرشاد الأشعة التلفزيونية للوصول لقلب الجنين في شهره السادس داخل الرحم بواسطة تخدير موضعي للأم والجنين.

وأضاف " الخلف "، أنه تم إخضاع الجنين والأم للملاحظة خلال 12 ساعة الأولى بعد انتهاء العملية للتأكد من استقرار الحالة وعدم حدوث أي مضاعفات على الجنين والأم عن طريق أشعة القلب التلفزيونية وتم ولله الحمد نجاح هذه العملية دون أي مضاعفات.

وبهذا الإنجاز استقبل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء سليمان بن محمد المالك الفريق الطبي المشارك بإجراء هذه العملية ناقلاً لهم شكر ومباركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على هذا الإنجاز.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب خذه وحطه في برواز
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الناس ملتزمين بحضر التجوال دخلنا فصل الصيف الجاد والدنيا حر والناس متواجدين في منازلهم ٢٤ ساعه امتثالآ وطاعة للتوجيهات الساميه واخذآ بنصائح وزارة الصحة ومن غير المعقول والمقبول أن تمنع أولادك من طاقة الإنارة والتكييف داخل المنزل لسنا في بنغلاديش ولا في نيبال ولا بالصومال نحن شعب المملكه العربيه السعوديه نختلف عن الكل أعتدنا على الحياة الكريمه كمآ عودتنا حكومة خادم الحرمين الشريفين أدامها الله بالعز والرخاء أمين🌴
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
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