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إصابة شخص إثر اصطدام مركبتين على طريق جدة وأبحر الشمالية
منذ سنتين
3479
نايف السالم (صدى):
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بلاغًا يفيد باصطدام مركبتين على طريق جدة وأبحر الشمالية ، بسبب عدم إعطاء الأفضلية لمن بالدوار .
وباشرت الجهات المعنية الحادث ، الذي أسفر عن إصابه شخص واحد .
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
ممتاز ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصَّراحة راحة ، هذي نتايج الإختلاط المحرّم شرعاً في ديننا الإسلامي✍🏻 فالذي يتبع الشيطان وَ خطواته سينتهي بِه المطاف قتلاً أو رمياً في مكب النفايات 👹😂😂😂👹✍🏻 فالإنسان المسلم المؤمن العاقل يحذر كلّ الحذر من سلك الطرق المحرَّمة المهلكة لنفسه البشريّة الثمينة ؛ كي ينجو بنفسه إلى بر الأمان في الدُنيا وَ الآخرة ✅✅✍🏻. مَع وافر المحبة .
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