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4 أخطاء تفقد الدواء فعاليته

Time منذ سنتين
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4 أخطاء تفقد الدواء فعاليته

متابعات (صدى):
تؤثر بعض عاداتكم الغذائية والحياتية على فعالية الأدوية التي تتناولونها وتساهم في الحد من تأثيرها.

ومن هذه العادات :

1- عدم تناول الدواء في موعده، وخصوصاً في حال كان يحتوي على مكونات مضادة للالتهابات.

2- كذلك من الأفضل عدم تناول مجموعة من الأدوية في وقت واحد ، فمن الضروري أن تفصل بينها مساحة زمنية لا تقل عن 10 دقائق.

3- ومن الأخطاء التي قد تحدّ من فعالية الدواء أيضاً الانقطاع عنه قبل انتهاء مدة العلاج. فهذا يعتبر أمراً خطرأً لأنه قد يسبب تفاقم المرض نتيجة عدم زوال أسبابه.

4- ويجب أيضاً التنبه إلى عدم تناول الأدوية مع بعض المشروبات، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية والحليب وعصير الغريب فروت.

 

أدوية
مشروبات
عادات غذائية
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أحدث التعليقات

أم سكر
مافي أحد يعرف ظروفه و أسبابه . لا تتعجلوا في الحكم عليه .
abdul
أكرمني الله بالصلع. لا احتاج الي ابتكاره. ههههه
abdul
خبير ارصاد جوية يعطي درسا عن الڤيرس. ماذا ترك لإخصائي الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحة تفشيها بين البشر والبيئة ان يقولوا في ذالك الموضوع ؟ الكل صار يفتينا ويتعنتر علينا لانهم عارفين ان وزارات الصحة كما قالت فجر عاملين منا شعب خواف. ارحمونا. نحنا غلابة يابيه !
ابو محمد 😎
كلام واقعي ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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