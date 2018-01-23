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3 أدوية عليك تجنبها أثناء السفر

Time منذ سنتين
Views 2770
3 أدوية عليك تجنبها أثناء السفر

متابعات (صدى):
ربما يقوم الكثير منا أثناء السفر، بتناول بعض الأدوية، التي لا نعلم مدى خطورتها على صحتنا، فنحن نتناولها بناء على توجيهات الطبيب لنا، غير مأخوذ في الاعتبار مدى خطورتها على صحتنا.

وفي هذا السياق، أوضح الطبيب نيال وايت، أن هناك أدوية يتناولها المسافرون، وقد تعرض حياتهم للخطر، كحبوب " منع الحمل " التي تؤدي لزيادة فرصة حدوث جلطات الدم، وكذلك " الحبوب المنومة " ، التي تزيد من خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة.

وذكر أيضًا الأدوية المضادة للقلق، والتي قد تُشعر المسافرين بالاسترخاء، إلا أنها تجعل تكون معدلات نبض القلب والتنفس أعلى بكثير، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون دواء وهمياً.

أدوية
السفر
الحبوب المنومة
جلطات الدم
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أحدث التعليقات

أم سكر
مافي أحد يعرف ظروفه و أسبابه . لا تتعجلوا في الحكم عليه .
abdul
أكرمني الله بالصلع. لا احتاج الي ابتكاره. ههههه
abdul
خبير ارصاد جوية يعطي درسا عن الڤيرس. ماذا ترك لإخصائي الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحة تفشيها بين البشر والبيئة ان يقولوا في ذالك الموضوع ؟ الكل صار يفتينا ويتعنتر علينا لانهم عارفين ان وزارات الصحة كما قالت فجر عاملين منا شعب خواف. ارحمونا. نحنا غلابة يابيه !
ابو محمد 😎
كلام واقعي ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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