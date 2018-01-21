نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. لحظة توقيع الاعبين مع أندية الليغا الإسبانية

Time منذ سنتين
Views 10212
Comment 8
بالفيديو.. لحظة توقيع الاعبين مع أندية الليغا الإسبانية

نواف السالم (صدى):
أعلنت عدة أندية إسبانية تعاقدها مع 9 لاعبين، اليوم الأحد، ضمن فعاليات مراسم التوقيع التي نظمتها هيئة الرياضة ممثلة باتحاد كرة القدم، في شراكة استراتجية مع رابطة لا ليغا الإسبانية.

وجاء الانتقال الأول للاعب الاتحاد فهد المولد، الذي وقع عقدا مع فريق ليفانتي الذي يلعب في الدرجة الأولى من الدوري الإسباني (أعلى درجة)، ويحل في المركز السابع عشر، وذلك بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم.

فيما انتقل لاعب النصر يحيى الشهري إلى نادي ليجانس، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الأسباني ويحل في المركز الثالث عشر، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، كما وقع لاعب الهلال سالم الدوسري عقدا بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم مع نادي فياريال، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإسباني.

فيما انتقل لاعب نادي الفتح نوح الموسى إلى نادي بلد الوليد، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، كما ضمت قائمة المنتقلين كلا من: جابر مصطفى من نادي الشباب إلى نادي فياريال الرديف، وعبدالمجيد الصليهم من نادي الشباب إلى رايو فاليكانو، ومروان عثمان من نادي الشباب إلى نادي ليجانيس الرديف، وعبدالله الحمدان من نادي الشباب إلى سبورتينج خيخون، وعلي النمر من نادي الشباب إلى نادي نومانسيا.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يشفيهم .. آمين ..
محمد سلامة الاحمدي
معقولة ماأعطاك المشرف مع العلم أن نصيبه من الورث 191 مليار. (اكيد جلده )
naeem
ياناس قطر اصغر من تتصورون احنا للاسف الشديد من كثرة الكلام عنها اصبحت كبيره دوله مبنيها على الخيانات وشى تتوقعوا يصير فيها هذا قليل هم سبب الكوارث على الامه الاسلاميه والعربيه
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
عدو الخونة
الحمد لله الذي عزنا في وطنا وعافانا مما ابتلى به كثير من غيرنا حفظ الله لنا ايماننا وامننا وعيشنا وقيادتنا علماء وحكاما للاسف الكثير غرتهم العافية ولا يعرفون معاناة هذا وامثاله لانهم فقط لم يجربوها ولا يريدن تحريك تفكيرهم ومراجعة انفسهم

أخر الأخبار

" يحيى طالع عسيري " إلى رحمة الله
" يحيى طالع عسيري " إلى رحمة الله
Time منذ 3 دقائق Views 1091
الأستاذ طايل بن مهلي الحربي مديرًا للشؤون المالية ببلدية الذيبية
الأستاذ طايل بن مهلي الحربي مديرًا للشؤون المالية ببلدية الذيبية
Time منذ 7 دقائق Views 1090
محمد الغامدي : النصر أكثر فريق استحواذ في الدوري
محمد الغامدي : النصر أكثر فريق استحواذ في الدوري
Time منذ 16 دقيقة Views 148
حديث محمد خوجلي عن تجربته مع نادي النصر
حديث محمد خوجلي عن تجربته مع نادي النصر
Time منذ 16 دقيقة Views 164
عبدالعزيز الهشبول : لماذا عمل تصويت في الاتحاد الآسيوي بين جابيايو والنصر
عبدالعزيز الهشبول : لماذا عمل تصويت في الاتحاد الآسيوي بين جابيايو والنصر
Time منذ 17 دقيقة Views 170
احمد الكاموخ : العداله هي ان ينتهي الدوري ويتوج المتصدر
احمد الكاموخ : العداله هي ان ينتهي الدوري ويتوج المتصدر
Time منذ 18 دقيقة Views 153
بالفيديو..رسالة شديدة اللهجة من " العقيلي " لشركات القطاع الخاص
بالفيديو..رسالة شديدة اللهجة من " العقيلي " لشركات القطاع الخاص
Time منذ 18 دقيقة Views 1705
بندر الرزيحان : الهلال عانى الأمرين من التحكيم
بندر الرزيحان : الهلال عانى الأمرين من التحكيم
Time منذ 19 دقيقة Views 170
شاهد.. عمليات التعقيم في صحن المطاف بالحرم المكي
شاهد.. عمليات التعقيم في صحن المطاف بالحرم المكي
Time منذ 22 دقيقة Views 1382
سيدة تشعل النيران في نفسها بسبب البطالة
سيدة تشعل النيران في نفسها بسبب البطالة
Time منذ 27 دقيقة Views 272