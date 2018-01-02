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" الفضلي " يشكر القيادة بمناسبة تكليفه رئيسا لمجلس إدارة شركة الماء والكهرباء

Time منذ سنتين
Views 2993
" الفضلي " يشكر القيادة بمناسبة تكليفه رئيسا لمجلس إدارة شركة الماء والكهرباء

سعيد العجل (صدى):
رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين- حفظهما الله - على موافقة مجلس الوزراء اليوم على تكليفه رئيساً لمجلس إدارة شركة الماء والكهرباء .

واوضح معاليه ان الشركة ستقوم بدور رئيس في إشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع المياه و معالجتها مما بساعد في تحسين خدمات المياه للمواطنين، بالإضافة لطرح محطات ومشاريع تحلية المياه المالحة وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والإنتاج المزدوج للقطاع الخاص، وطرح مشاريع خزانات المياه، وطرح مشاريع إنشاء السدود لغرض توفير مياه الشرب، وشراء وبيع المياه (المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة) والكهرباء وابرام الاتفاقيات اللازمة لذلك،وشراء الوقود الذي تحتاجه لتحقيق أغراضها.

حيث للشركة دور رئيس في إشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع المياه، وبالتالي تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تحسين الخدمات للمواطنين والمقيمين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اهب ياالكورونا ... .. كركرهم وبربرهم وعلى المشافي جرجرهم ... هذا غير اللي باالمقابر يقبرهم ...
ابو محمد
اهب ياالكورونا ... .. كركرهم وبربرهم وعلى المشافي جرجرهم ... هذا غير اللي باالمقابر يقبرهم ...
الملل
اعطيهم الخمسه تصدقيني بيساعدونك
زعيم اااسيا
معروف هذي اطباع نادي القرنبع اذا الهلال محقق اسياااا قالوا دوري ابطال اسيا هذي سنه ضعيف وراوا ضعيف واصلن الهلال مشتري المباره لاتلومونهم جراكل وامواج الهلال خضتهم خض لين صاروا مسخره امام الشارع الرياضي ودليل تابعوا متحدث رسمي راعي الحواشي كيف يتلعثم في اطروحاته
ابو محمد
ههههههههههههههههه ... .. جيده .. مردغتها وكلكمتها والدم من خشمها سالي ...

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