نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

التخلص من 30% من الوزن الزائد دون رياضة أو حمية غذائية

Time منذ سنتين
Views 3596
التخلص من 30% من الوزن الزائد دون رياضة أو حمية غذائية

متابعات (صدى):
توصل علماء جامعة نانيانغ في سنغافورة، إلى خبر يسر الكثيرين، ممن يعانون من الوزن الزائد، مع مواجهة مشكلة في إتباع حمية غذائية، وممارسة الرياضة، حيث يمكنك من خلاله خسارة 30% من الوزن الزائد دون ممارسة أنشطة رياضية، أو حرمان من الطعام.

وشرحت صحيفة "Small Methods" الطريقة، التي توصّل إليها العلماء، والمتمثلة في شرائط لاصقة فيها إبر صغيرة جداً، كل واحدة منها أرقّ من الشعرة، وتحتوي هذه الإبر الرقيقة على دواء يحوّل الدهون البيضاء إلى طاقة مستهلكة للدهون.

وقال الباحثون الذين أعدوا هذه الدراسة: "هدفنا كان صنع شرائط لاصقة غير مرئية وغير مكلفة، ويمكن للجميع استخدامها بسهولة".

وأشار العلماء ، إلى أن هذه الطريقة، ستساعد في التخفيض من كمية الدواء الذي يُستخدم عادة للتخلص من الوزن الزائد.

 

رياضة
التخلص
الوزن الزائد
حمية غذائية
Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التعامل بتمثيل التقاء وحدات الثقل الفراغي
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
إذن الكيمياء دائرتين متتاليتين متتابعتين ممثلتين أو متعاكستين في التمثيل لدرجتي الفراغ الممثل عدديا للوحدات الذرية على اساس وحدة المركز ووحدات تمثيل وحدات ثقل وحدات العناصر الرابطة & والفراغ الممثل عدديا للثقل الممثل لوحدة مجموع الثقل المركزي+الطرفي الممثلان للثقل الكلي.
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
منذ ثانية Arrow الرد مقياسان مختلفان منطلقان ممثلان من نقطة مشتركة احدهما عددي فراغي ثقالي مكافيء محوري معاكس & والثاني عددي فراغي ثقالي مكافيء موازي محوري مغناطيسي.

أخر الأخبار

" السلمون " متهم بظهور موجة ثانية لكورونا في بكين
" السلمون " متهم بظهور موجة ثانية لكورونا في بكين
Time منذ 48 دقيقة Views 1763
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ 55 دقيقة Views 1502
بالفيديو..مواطن يطلب من سارق سيارته إعادتها: " الكاميرا جابتك استر روحك "
بالفيديو..مواطن يطلب من سارق سيارته إعادتها: " الكاميرا جابتك استر روحك "
Time منذ ساعة Views 2633
بالفيديو..مواطن يرصد تجمعًا بمقهى بالرياض دون تطبيق الإجراءات الاحترازية
بالفيديو..مواطن يرصد تجمعًا بمقهى بالرياض دون تطبيق الإجراءات الاحترازية
Time منذ ساعة Views 2158
تركي يستغل إعاقة طفلة سورية للاعتداء عليها جنسيًا
تركي يستغل إعاقة طفلة سورية للاعتداء عليها جنسيًا
Time منذ ساعة Views 1069
طبيب رجاء الجداوي يعلن إصابته بكورونا
طبيب رجاء الجداوي يعلن إصابته بكورونا
Time منذ ساعتين Views 2195
بالفيديو..مُحفظ يرتل القرآن في اللحظات الأخيرة قبل وفاته بكورونا
بالفيديو..مُحفظ يرتل القرآن في اللحظات الأخيرة قبل وفاته بكورونا
Time منذ 3 ساعات Views 1640
" عمرو أديب " يكشف تفاصيل جديدة بشأن خطف وتعذيب مصريين بليبيا
" عمرو أديب " يكشف تفاصيل جديدة بشأن خطف وتعذيب مصريين بليبيا
Time منذ 3 ساعات Views 2564
بالفيديو..الأزرقي: كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام
بالفيديو..الأزرقي: كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام
Time منذ 3 ساعات Views 2142
بالفيديو..المطلق يجيز الصلاة بمتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل
بالفيديو..المطلق يجيز الصلاة بمتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل
Time منذ 3 ساعات Views 2051