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الأعداد السابقة للصحيفة

مستشفي الملك عبدالله تعلن عن وظائف خالية

Time منذ سنتين
Views 4169
Comment 1
مستشفي الملك عبدالله تعلن عن وظائف خالية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مستشفي الملك عبد الله الجامعي، التابعة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدرالرحمن، عن حاجتها لعدد من الموظفين للعمل بمقرالمستشفى الجماعي في مدينة الرياض.

وأوضحت أنه هناك 93 وظيفة شاغرة، بمناصب إدارية وصحية، لحملة البكالريوس والماجستير من المواطنين.

وجاءت الوظائف الشاغرة كالتالي:

- أخصائي تمريض " 30 وظيفة " .

-طبيب الخدمة " 30 وظيفة " .

-مدير التدريب والتطوير.

أخصائي أول في التدقيق المالي-

مدير الدارسات العليا والمنح الدراسية-

كما ذكرت إدارة المستشفى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يناير 2018م، والتقديم مستمرحتى تاريخ 19 مارس 2018.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا ) .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سراه والى تهامه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا مو طبيعتها شوفها في النت
المليليح
المصريات ما في قلوبهم رحمه يا زين اللي عندنا اذا زعلت تحط الغداء وتروح تقفل الباب على نفسها 😊
المليليح
طيب ليه ماتقطع شي ثاني أعوذ بالله منها سببت لرجال عجز بحياته استعجلت يمكن يتوب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
مساكين بعض الناس بغوا تصاريح لخارج المنطقة

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