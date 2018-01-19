5 أقنعة من القهوة لشد البشرة ومحاربة السيلوليت

في ما يلي أهم فوائد القهوة للبشرة:
نضارة البشرة:
- قومي بمزج ملعقتين من البن المطحون، وملعقتين من زيت جوز الهند حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- ضعي العجينة على بشرتك واتركيها حتى تجف.
- قومي بفرك بشرتك بأطراف أصابعك.
- اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.
ستجدين بشرتك قد أصبحت رطبة ونضرة.
توهج البشرة:
- امزجي ملعقة من القهوة مع ملعقة من اللبن.
- ضعي المزيج على بشرتك واتركيه بعض الوقت.
- قومي بتدليك بشرتك بهذا المزيج، ثم اغسليها جيداً.
ستجدين بشرتك قد تغيرت في الحال، فاللبن من أكثر المواد الطبيعية التي تزيد من توهج البشرة.
شد البشرة:
- امزجي ملعقتين من البن المطحون، مع ملعقة من حليب جوز الهند حتى تحصلي على عجينة سميكة.
- قومي بفرك بشرتك بالعجينة جيداً، ثم اغسليها بالماء الفاتر.
- كرِّري العملية مرة أسبوعياً لمحاربة ترهل البشرة وزيادة إشراقها.
تقشير البشرة:
- امزجي نصف ملعقة من القهوة، مع نصف ملعقة من السكر، وملعقة من زيت جوز الهند.
- قومي بفرك بشرتك وهي رطبة بالمزيج قبل الاستحمام ليعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة.
التقليل من السيلوليت:
- امزجي ملعقة من القهوة مع ملعقة من زيت الزيتون.
- قومي بفرك أماكن السيلوليت جيداً بالمزيج، بحركات دائرية لبعض الوقت.
- اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.