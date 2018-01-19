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5 أقنعة من القهوة لشد البشرة ومحاربة السيلوليت

عالم المرأة
Time منذ سنتين
Views 2862
Comment 6
5 أقنعة من القهوة لشد البشرة ومحاربة السيلوليت

متابعات (صدى):
قالت أخصائية تغذية، تعتبر القهوة من الحلول السحرية للعناية بالبشرة، وزيادة توهجها وحيويتها، فذبول البشرة واصفرارها والتجاعيد وغيرها من المشكلات، ستختفي فور استخدامك أقنعة القهوة الفاعلة جداً. كما تساهم القهوة في القضاء على السيلوليت والبقع الداكنة.

في ما يلي أهم فوائد القهوة للبشرة:

نضارة البشرة:

- قومي بمزج ملعقتين من البن المطحون، وملعقتين من زيت جوز الهند حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- ضعي العجينة على بشرتك واتركيها حتى تجف.

- قومي بفرك بشرتك بأطراف أصابعك.

- اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

ستجدين بشرتك قد أصبحت رطبة ونضرة.

توهج البشرة:

- امزجي ملعقة من القهوة مع ملعقة من اللبن.

- ضعي المزيج على بشرتك واتركيه بعض الوقت.

- قومي بتدليك بشرتك بهذا المزيج، ثم اغسليها جيداً.

ستجدين بشرتك قد تغيرت في الحال، فاللبن من أكثر المواد الطبيعية التي تزيد من توهج البشرة.

شد البشرة:

- امزجي ملعقتين من البن المطحون، مع ملعقة من حليب جوز الهند حتى تحصلي على عجينة سميكة.

- قومي بفرك بشرتك بالعجينة جيداً، ثم اغسليها بالماء الفاتر.

- كرِّري العملية مرة أسبوعياً لمحاربة ترهل البشرة وزيادة إشراقها.

تقشير البشرة:

- امزجي نصف ملعقة من القهوة، مع نصف ملعقة من السكر، وملعقة من زيت جوز الهند.

- قومي بفرك بشرتك وهي رطبة بالمزيج قبل الاستحمام ليعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة.

التقليل من السيلوليت:

- امزجي ملعقة من القهوة مع ملعقة من زيت الزيتون.

- قومي بفرك أماكن السيلوليت جيداً بالمزيج، بحركات دائرية لبعض الوقت.

- اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تستقيل ماتستقيل بكيفك
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ان شاء الله يرزقنا السيل زي امس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهم شي مافيها كورونا🤗
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهم شي مافيها كورونا🤗
عجيب
اذا ان جارك سلم منك ومن غبائك. جزاك الله خير

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