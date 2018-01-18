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الأعداد السابقة للصحيفة

إعلان أسماء الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

Time منذ سنتين
Views 4343
إعلان أسماء الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حمود العنزي (صدى):
أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم الخميس، أسماء الفائزين في فئة جمل30 للوني الشقح والحمر.

وأوضحت اللجنة أن نتائج في فئة جمل30 الحمر كالتالي:

الأول: هلال بجاد الحليو العتيبي.

الثاني: ناصر هادي ناصر الهاجري.

الثالث: طلال سليمان فرحان البقمي.

الرابع: كاسب خليل فدغوش العتيبي.

الخامس: منصور بندر سمير العتيبي.

السادس: شليويح سطام شليويح المطيري.

السابع: محمد عبد الله محمد الحميدان.

الثامن: محسن جابر محسن آل تميم.

التاسع: محمد فلاح خليف العدواني.

العاشر: عجاب عجير سراح الدلبحي.

فيما جاءت نتائج فئة الجمل 30 الشقح كما يلي:

الأول: مجعد فهد محمد الدوسري.

الثاني: عبد الله عبد الهادي إبراهيم الدوسري.

الثالث: سعد محمد فلاح السبيعي.

الرابع: صالح سعد عبد الهادي الدوسري.

الخامس: سعود قاعد براك الحارثي.

السادس: عبد الله سفر مسفر الغامدي.

السابع: محمد شجاع شاهرالغبيوي.

الثامن: سلطان عبيد ماجد الشيباني.

التاسع: محمد عبد الله حسين البقمي.

العاشر: فهد جدعان مسلم بن شوية.

 

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أحدث التعليقات

الرمح
هذه حركة مقرفة
ابوبدر
عليكم من الله انتي واياه ما تستحقون من الله.
غييييوووورررر
من الدور 25 وفقط كسور سبحان الله سبحان من بيده ملكوت كل شي
السهم
يمكن مريضة الله لايبلانا
ابوبدر
انت يالكلباني بالتحديد ما اخذ منك علم خلك بالبلوت والفلة والاغاني اللي ابحت استماعها. انت بالذات لو ما يبقى شيخ غيرك ما اخذ منك علم ومل عاقل يعرف وضعك.

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