إعلان أسماء الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وأوضحت اللجنة أن نتائج في فئة جمل30 الحمر كالتالي:
الأول: هلال بجاد الحليو العتيبي.
الثاني: ناصر هادي ناصر الهاجري.
الثالث: طلال سليمان فرحان البقمي.
الرابع: كاسب خليل فدغوش العتيبي.
الخامس: منصور بندر سمير العتيبي.
السادس: شليويح سطام شليويح المطيري.
السابع: محمد عبد الله محمد الحميدان.
الثامن: محسن جابر محسن آل تميم.
التاسع: محمد فلاح خليف العدواني.
العاشر: عجاب عجير سراح الدلبحي.
فيما جاءت نتائج فئة الجمل 30 الشقح كما يلي:
الأول: مجعد فهد محمد الدوسري.
الثاني: عبد الله عبد الهادي إبراهيم الدوسري.
الثالث: سعد محمد فلاح السبيعي.
الرابع: صالح سعد عبد الهادي الدوسري.
الخامس: سعود قاعد براك الحارثي.
السادس: عبد الله سفر مسفر الغامدي.
السابع: محمد شجاع شاهرالغبيوي.
الثامن: سلطان عبيد ماجد الشيباني.
التاسع: محمد عبد الله حسين البقمي.
العاشر: فهد جدعان مسلم بن شوية.