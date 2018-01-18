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تفاصيل جديدة حول مقتل الداعية " عبدالعزيز التويجري " في إفريقيا

Time منذ سنتين
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تفاصيل جديدة حول مقتل الداعية " عبدالعزيز التويجري " في إفريقيا

نايف السالم (صدى):
أفادت مصادر، اليوم الخميس، أنه تم القبض على أحد الأشخاص الأربعة، الذين أطلقوا النار على الداعية عبدالعزيز التويجري، أمس الأربعاء، في شرق غينيا وأردوه قتيلا.

وأوضحت المصادر، أن الداعية قد تلقى رصاصتين في الصدر قتلتاه على الفور، فيما نجا مرافقه السعودي أحمد الحبس، بينما كانا يستقلان دراجة نارية مع أحد سكان القرية لتوصلهما إلى سيارتهما.

وفر ثلاثة من المعتدين فيما تم اعتقال الرابع، والذي ذكر أسماء المعتدين ولا تزال الجهات الأمنية تلاحق القتلة بعد تعزيزات أمنية.

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مقتل الداعية عبد العزيز التويجرى في غينيا برصاص مسلحين

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الداعية عبدالعزيزالتويج​ري
شرق غينيا
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أحدث التعليقات

الدهو
سخيف وسخيف مرررررررره غبي هو واللي معه فظحو حالهم مجتمعين 🤲🤣
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! قتلت نفسا بغير حق وحرمت الطفلة من حنان أمها ويتمتها بموتك وحرقت قلب أهل زوجتك وفضحت نفسك وزوجتك وعائلتك وعائلتها ..! يا رجل إن بعض الظن إثم! وحتى لو كنت متأكد يحرم عليك قتلها البتة، طلقها وارتاح وريح وشوف سبيلك وسبيلها خليها تربي ابنتها ولعلها تتوب ويصلح حالها وتكون عند الله أفضل منك..قبح الله الغضب وسوء التدبير
أبو كنان
مدرب ب 56 مليون ريال على ماذا ؟! لا أعلم لماذا نادي الاتحاد يتعاقد مع لاعبين ومدربين بمبالغ فلكية ومستوياتهم الفنية هزيلة؟! والعجيب أن ذلك يتكرر بكل أسف؟!
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل

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