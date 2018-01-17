نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

قوات التحالف تقصف تحصينات حوثية بكتاف

Time منذ سنتين
Views 2880
قوات التحالف تقصف تحصينات حوثية بكتاف

فهمي محمد (صدى):
قصفت قوات التحالف مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية اليوم الأربعاء ، بمنطقة شجع بمديرية كتاف في صعدة اليمنية .

وتمكنت قوات التحالف من قصف المراكز الحوثية الإرهابية عبر طيارات الأباتشي .

اليمن
قصف
طيارات
إرهاب
حوثي
صعدة
أباتشي
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولاقوة الا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ..
الحربي
واحدة تافه وش بتخلف
ابو محمد 😎
لا حول ولاقوة الا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. متحدث الصحة يستعرض فوائد تطبيق "موعد"
بالفيديو.. متحدث الصحة يستعرض فوائد تطبيق "موعد"
Time منذ 11 دقيقة Views 1157
الشيخ علي المري: استعمال المخدر الموضعي على الأسنان لا يضر الصائم (فيديو)
الشيخ علي المري: استعمال المخدر الموضعي على الأسنان لا يضر الصائم (فيديو)
Time منذ 13 دقيقة Views 1190
مجلس صحة التعاون الخليجي يكشف عن حزمة تدابير لمواجهة كورونا
مجلس صحة التعاون الخليجي يكشف عن حزمة تدابير لمواجهة كورونا
Time منذ 18 دقيقة Views 1232
وظيفة شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظيفة شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
Time منذ 27 دقيقة Views 1305
بالفيديو.. إعلامي يثور على ابن ضرب والدته لأجل زوجته
بالفيديو.. إعلامي يثور على ابن ضرب والدته لأجل زوجته
Time منذ 28 دقيقة Views 415
بالفيديو.. سيول وحبات برد كبيرة في شمال العيص
بالفيديو.. سيول وحبات برد كبيرة في شمال العيص
Time منذ 33 دقيقة Views 1375
تنفيذ 26.607 مهمات تفتيشية بالمنشآت المصرح لها بالعمل في أوقات منع التجول
تنفيذ 26.607 مهمات تفتيشية بالمنشآت المصرح لها بالعمل في أوقات منع التجول
Time منذ 37 دقيقة Views 1285
توقعات بارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 102%
توقعات بارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 102%
Time منذ 45 دقيقة Views 1582
مدني جازان يحذر من تقلبات جوية وأمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول
مدني جازان يحذر من تقلبات جوية وأمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول
Time منذ 46 دقيقة Views 1310
بالفيديو.. اندلاع حريق في سيارة نقل بالقرب من هجرة مريطبة
بالفيديو.. اندلاع حريق في سيارة نقل بالقرب من هجرة مريطبة
Time منذ 48 دقيقة Views 1580