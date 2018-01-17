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الأعداد السابقة للصحيفة

البلديات تعلن إسناد الأعمال الهندسية الاستشارية للشركات

Time منذ سنتين
Views 2933
البلديات تعلن إسناد الأعمال الهندسية الاستشارية للشركات

علي القحطاني (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إسناد الأعمال الهندسية الاستشارية في قطاع المقاولات للشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المرخص لها، وعدم تكليف شركات ومكاتب استشارية هندسية بأعمال استشارية وأعمال الدعم الفني في الوقت ذاته.

ودعت الوزارة الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الالتزام في عقود الخدمات الهندسية الاستشارية بحصول المهندس على الاعتماد المهني للمهندسين من الهيئة السعودية للمهندسين، واستخدام معيار سنوات الخبرة ومعيار الدرجات المهنية الصادرين من الهيئة السعودية للمهندسين.

ويأتي صدور هذا التعميم رغبه من الوزارة للرفع من مستوى جودة الخدمات الاستشارية الهندسية وتأهيل وتوظيف الكوادر السعودية، ونقل وتوطين الخبرات الهندسية، وإدراكاً من الوزارة لأهمية العمل المهني المبني على أسس علمية هندسية كما تهدف الوزارة إلى الرفع من كفاءة تنفيذ المشاريع، وتحقيق مستوى متقدم من الأداء في القطاع الهندسي كما تهدف الوزارة إلى تعزيز تنافـسية بيئة الاستثمار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
كل شوي طالع لنا وجه جديد ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
ألله يشفيك
ابو محمد
اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وكل داء ماعلمناه منها ومالم نعلمه .. آمين ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
البسي عبادتك وتعالي القهوه جاهزه خلي النوم
ابو محمد
الله اكبر .. .. شرف الله الاماكن الطاهرة المقدسه ..

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