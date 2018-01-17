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بالفيديو: الكلباني يشبه أقاربه بنادي الاتحاد

Time منذ سنتين
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بالفيديو: الكلباني يشبه أقاربه بنادي الاتحاد

حامدالعمري (صدى):
تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للشيخ عادل الكلباني ، إمام جامع المحيسن بالرياض ، وهو يمازح مجموعة من أقاربه في مخيم.

حيث ذكر الكلباني في المقطع المتداول قائلا لهم : “ كلكم سمر ما فيه واحد فاتح، مشبها إياهم بنادي الإتحاد ” ، لينفجر الحضور بالضحك.

يذكر أن الكلباني اشتهر بفتاواه الغريبة ، بالإضافة إلى قصف الجبهات ” والذي اشتهر به على “ توتير ” ويتعلق ذلك بردوده القوية اللاذعة على منتقديه، الذين يوجهون له نقدا على بعض تغريداته، فردوده دائما ما تتميز بالفطنة، بحيث يأتي الرد مفحما ذكيا.

الكلباني
نادي الاتحاد
أقاربه
Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شكرآ ع التوضيح
عبدالله
فكره حلوه وسهل تنفيذها في اي جراش سيارات حتى مو شرط مول.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بنتجاوزها بإذن الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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