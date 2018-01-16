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" الخضيري " يحذر من أدوية القولون المصنعة بطرق غير صحية

Time منذ سنتين
Views 3570
" الخضيري " يحذر من أدوية القولون المصنعة بطرق غير صحية

عادل الحربي (صدى):
حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من المنتجات التجارية التي تحمل مسمى " بروبايوتيك " لعلاج القولون ، حيث أن بعض المتداول منها مجهول المصدر ومصنع بطرق غير صحية .

وعلق " الخضيري " عبر حسابه الرسمي على " تويتر " ، قائلًا " يجري تسويق منتجات تجارية تسمى البروبايوتيك لتحسين الهضم وعلاج القولون.. بعضها مجهول المصدر ومصنّع بطرق غير صحية، افضل بروبايوتيك طبيعي وصحي هو من الزبادي واللبن بعد عدة أيام من انتهاء صلاحيته وتحمّض وتخثّر بشدة 3 أسابيع بعد انتهاء الصلاحية وهو بالثلاجة.. وهذا هو الصحي والطبيعي " .

أدوية
صلاحية
الخضيري
علاج القولون
مصنعة
طرق غير صحية
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أحدث التعليقات

أم سكر
مافي أحد يعرف ظروفه و أسبابه . لا تتعجلوا في الحكم عليه .
abdul
أكرمني الله بالصلع. لا احتاج الي ابتكاره. ههههه
abdul
خبير ارصاد جوية يعطي درسا عن الڤيرس. ماذا ترك لإخصائي الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحة تفشيها بين البشر والبيئة ان يقولوا في ذالك الموضوع ؟ الكل صار يفتينا ويتعنتر علينا لانهم عارفين ان وزارات الصحة كما قالت فجر عاملين منا شعب خواف. ارحمونا. نحنا غلابة يابيه !
ابو محمد 😎
كلام واقعي ..
ابو محمد 😎
طيب ..

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