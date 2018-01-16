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مركز 937 يستقبل أكثر من 36.600 اتصال ويقدم 16345 استشارة طبية خلال أسبوع

Time منذ سنتين
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مركز 937 يستقبل أكثر من 36.600 اتصال ويقدم 16345 استشارة طبية خلال أسبوع

نايف السالم (صدى):
تلقى مركز (937) بوزارة الصحة خلال الأسبوع الماضي (4375) بلاغ، فيما تعامل مع (194) طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر ، مضيفة أن المركز قدم (16345) إستشارة طبية خلال نفس الفترة ، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة إلى المركز (36608) مكالمة، وبلغ عدد الإستفسارات (14371) إستفسار، وكان عدد طلبات الإقلاع عن التدخين (1323) طلب .

ويُقدم مركز (937) مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به (الصحة)، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة؛ ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز خدمة (937) أحد أهم المبادرات في (الصحة)، ويهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل. كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة؛ إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير الصحة.

اتصال
مركز 937
استشارة طبية
Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
تبرئتها كان غلط هي مجرمة بس الفلوس تعمي النفوس
يوسف العسيس
اللهم أرحمهم وموتانا وموتى المسلمين
نجاة محمد
ربنا يشغيها و يعافيها و يهون عليها مصابها و يشفي مرضي المسلنين جميعا
نجاة محمد
جدع كلامك صحيح وربنا معاك و مع نادي الزمالك
الرمز
والله انك حصني منت ذيب والدليل اقحامك النصر ويش دليلك ان مطلب النصر هو الغا الدوري كم انتم مسكين كل مشكله تتخيلون النصر طرف فيها من الخوف من النصر .خوفي ان يستكمل الدوري او يرفسكم النصر مثل الدوري الماضي اناهلالي خائف,,,,,,,

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