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أمانة الرياض تنظم مهرجان " شتاء الرياض " في منتزه الملك سلمان في " بنبان "

Time منذ سنتين
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أمانة الرياض تنظم مهرجان " شتاء الرياض " في منتزه الملك سلمان في " بنبان "

علي القحطاني (صدى):
تنظم أمانة منطقة الرياض، يوم غد الثلاثاء ، مهرجان " شتاء الرياض " في منتزه الملك سلمان في ' بنبان ' ، ويستمر لأربعة أيام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحدائق في الأمانة المشرف العام على الفعاليات المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل أن المهرجان يأتي ضمن برنامج أمانة المنطقة السنوي للفعاليات التي تقام في العاصمة الرياض، وتحظى بدعم وتوجيه من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومتابعة من معالي أمين المنطقة الرياض، والدور الذي تقوم فيه الأمانة نحو تعزيز دورها التنموي والاجتماعي في إيجاد فعاليات موجهة للشباب ولكافة أفراد الأسرة طوال العام.

وأشار إلى أن مهرجان " شتاء الرياض " الذي تنطلق فعالياته عند الساعة السادسة مساء يضم بين جنباته أمسيات للشعر والشيلات، وأركان الحرفيين، وفعاليات الأسر المنتجة، حيث يمثل إحدى الفعاليات المخصصة للشباب والعائلات، واستثمار إجازة منتصف العام الدراسي الأول وإيجاد وجهة ترويحية تحقق رغبات الكثير من الشباب، كذلك العائلات في حضور فعالية كبيرة تحظى بمشاركة كبيرة من شعراء ومنشدين لهم حضورهم وجمهورهم من مختلف أنحاء المملكة .

وأبان المشرف العام على فعاليات مهرجان " شتاء الرياض " أنه تم اختيار متنزه الملك سلمان في بنبان الذي يعد أحد أبرز معالم مدينة الرياض البيئية والسياحية ويمتاز بمساحته الكبيرة وتنوع عناصره وتجهيزاته والاستمتاع بما تم توفيره من خدمات وجلسات، مشيرا إلى أن المهرجان يحظى ببرنامج حافل من الفعاليات المتنوعة خلال الأيام الأربعة، حيث يحمل في طياته الكثير من الأهداف التي تتماشى مع تطلعات الوطن وحبه وخدمته، والسعي الجاد في هذا المهرجان إلى دعم برنامج الأسر المنتجة عبر مشاركة أكثر من 80 أسرة منتجة، تقدم العديد من المشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية، كما يسعد المهرجان بتقديم نخبة من الشعراء والمنشدين في المملكة وتقديمهم لجمهورهم الغالي من مدينة الرياض وزوارها .

وشدد المهندس الهويمل على أن أمانة منطقة الرياض حرصت على أن تقدم المفردة التي تحمل الأخلاق الحميدة والقيم الفاضلة ونبذ التعصب عبر قصائد وشيلات وأهازيج يشارك فيها مبدعون من كافة أنحاء الوطن الغالي أبدوا سعادتهم في المشاركة ورد بعض الجميل لوطننا، لافتا إلى أن هناك مشاركة شعراء ومنشدين من جميع أنحاء المملكة، داعيا في الوقت نفسه سكان وزوار العاصمة الرياض للحضور والاستمتاع بفعاليات المهرجان والدخول بالمجان.

الرياض
سلمان
شتاء
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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
وين إخواني وأخواتي المعلقين علامهم غايبين من يومين.؟؟.
. راعــي الـددســـن .
ماخذ دورها الخسيس ويهاوشها .
. راعــي الـددســـن .
عفواً تصيح ـ يا دكتورخالد .
. راعــي الـددســـن .
طــيب . شكــراً على المعلومه جزاك الله خــير . . وين إخواني وأخواتي المعلقين علامهم غايبين من يومين.؟؟.
abdul
صلاة الكسوف. تري كل ركعة بطول البقرة وآل عمران ، وكل ركوع بطول البقرة وآل عمران. ولا تنس ان الركعتين بها اربع ركوعات علي ارجح الاقوال. فيا اخا الددسن، اما انهم لا يزالون في الصلاة، او لسّاتهم نامين من عناء الوقوف والركوع، وتحياتي.

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