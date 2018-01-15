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كاتب أيرلندي: النظام القطري اتبع كل أساليب الدعاية لشعبية زائفة

Time منذ سنتين
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كاتب أيرلندي: النظام القطري اتبع كل أساليب الدعاية لشعبية زائفة

دبلن (صدى):
حلل الكاتب الأيرلندي مايكل فولي، العلاقة بين الهوس بالشخصية الذي يتميز به الحكام المستبدين وبين ما تتبعه قطر للاحتفاظ بالسلطة، قائلًا: "إذا كان نشر ثقافة الهوس بالشخصية أمر ضروري للحكام المستبدين للاحتفاظ بالسلطة، فليس لتميم ما يخشاه " .

وأضاف فولي : "النظام القطري اتبع كل أساليب الدعاية لشعبية زائفة بين المواطنين " .

ولفت الكاتب الأيرلندي إلى صورة تميم في الدوحة، قائلًا: "ينظر لك من علوِ وأنت تقوم بفحص جوازات السفر في صالة الوصول بالمطار، وتلاحقكك في ساحة انتظار السيارات، حيث تنقش ملامح ةحهه المرسوم على الجزء الخلفي من السيارات في قطر" .

 

واختتم قائلًا: "أسواق الدوحة لم تسلم من هيستريا رسوم تميم، فلا يوجد في السوق شيء لايحمل صورته مهما تواضع حاله".

 

قطر
تميم
الهوس
شعبية زائفة
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أحدث التعليقات

واحد منصف
عجيب لماذا الإعلام الأمريكي لايقول أن هذا بسبب المجتمع الذكوري وتسلط الرجال وعقل الأمريكي المتخلف
د محمد ماجد بخش
الاستنتاج : بما لا يزيد عن 17 8 + 6 + 3 14 + 3 0 + 3 و كل ما نحن العدد 17 ولا نزال مع العدد 17 8 + 9 0 + 9 8 + 1 تقليص لدرجة الفراغ وتحديد لدرجة الثقل تقليص لدرجة الثقل وتحديد لدرجة الارتباط تحديد لدرجة المغناطيسية 10 + 7 0 + 7 6 + 1 عند الرقم 16 10 + 6 0 + 6 4 + 2 عند الارتباط من 1 إلى 6 بالاتجاهات الفراغية تكون المغناطيسية = 0 مالم يكن الارتباط فوق 6 يكون الفارق درجة مغناطيسية وقبل أن نكمل تمثيل الأعداد من 15 حتى 1 دعوني أسأل ما هي الدرجة المغناطيسية وما علاقتها بتمثيل وحدات العناصر وهل البناء الممثل المنتظم المحدد لدرجات الثقل الفراغي في الأساس كان ممثلا للدرجات المغناطيسية أم أنه تم توظيف الفراغ الممثل لدرجة الثقل في تمثيل درجات المغناطيسية بوحدات العناصر العددية. ولكي نجيب على هذا السؤال الأخير علينا أن نتعرف على الثقل الفراغي العددي المغناطيسي القياسي الذي سوف يحل لغز الأعداد الممثلة للدرجات الفراغية بدلالة تمثيل درجة المغناطيسية فتكون الوحدات المغناطيسية على جزئين أساسية ومكتسبة ومن هنا كان الانفراد اختلافا ملحقا بالعدد الذي كان في أصله فرديا وزوجيا بحسب مواقع عرض العناصر الممثلة بالأعداد الذرية والسؤال الأبرز هنا . هل لعنصر عدده الذري فرديا يمكن أن لا يكون له صفة مغناطيسية والجواب ليس نعم وليس لا ؟؟!! والسبب ان أعداد الذرات الأساسي في وحدة العنصر غير معرف. والمعرف الوحيد هو عدد العناصر الممثل لعدد ذرات العنصر . هنا يقف العقل تماما . ولكن لماذا ؟ وكيف سيحدد كل شيء بعد هذا الخبر إنها النسبية إنها الفراغية إنها الثقالية إنها المحورية العددية إنها المغناطيسية المركزية إنها عاصفة الصحراء في الصيف فهل تستحق هذه المعلومات صرف مبلغ 4 ملايين ريال لاستكمال فهمها والجواب نعم ولا أيضا والعوض على الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاكر الحربي
الصبر زين يا وزير الاسكان
هموس
بالله ركزوا في الشوارع عندنا اللي كلها حفر ومطبات وصبات وتحويلات
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. بعض البشر ماني عارف كيف يفكر من هول المطمة اللي سواها .. .. يا اخي انت تبيهم يعالجون المريض وانت تضاربهم ...؟ .. فقط إسأل نفسك هذا السؤال ، كيف تعاندهم وتضايقهم وتبيهم يعتنون باالمريض ، كيف ؟ هل تعتقد انهم يعتنون فيه وانت تلاهدهم في الطالعه والنازله وفوقها تضاربهم ؟؟ .. إذا عندك ملاحظه يااخي روح للمدير واشتكهم عنده ، لا تغالطهم وتاخذ وتعطي معهم بكلام الإستفزاز ، ستجد رد الفعل اشد ، ويؤدي بك الى مالا تحمد عقباه .. .. خذ بالك واترك عنك الحماقه ..

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