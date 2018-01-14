تشادية تخطف ابن زوجة طليقها الرضيع انتقاما منهما

نايف السالم (صدى):

تواطئت مقيمة تشادية، مع آخر يمني، لخطف ابن زوجة طليقها انتقامًا منهما، الأمر الذي استدعى قرارا من محكمة جدة بمعاقبتهما بالسجن لثلاث سنوات، وخمسمائة جلدة للتشادية.

وتقدم والد الطفل بشكوى أفاد فيها أن مطلقته دخلت إلى منزله في غيابه واعتدت بالضرب على زوجته الثانية انتقامًا نتها وخطف طفله الرضيع بعدما قيدت زوجته لخطفها لكنهما فشلا ولم يستطيعا حملها.

وتركت المتهمة الطفل في سيارة المقيم اليمني عدة ساعات وتوارت عن الأنظار قبل أن يتم الإبلاغ عن الحادثة وتسليم المخطوف للأجهزة الأمنية التي قبضت على سائق السيارة والمرأة الهاربة وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وأفاد المتهم الثاني أمام المحكمة أنه تعرف على التشادية كزبونة تتصل به لإيصالها إلى مشاويرها وطلبت منه ذات مرة مساعدته في الجريمة، بمقابل 30 ألف ریال.