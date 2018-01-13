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بالصور.. فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينفذ دورة للمؤذنين والخطباء

Time منذ سنتين
Views 3160
بالصور.. فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينفذ دورة للمؤذنين والخطباء

تركي السالم (صدى):
نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان دورة للأئمة والمؤذنين والخطباء، بعنوان " صوتيات المساجد بين الواقع والمأمول " .

وشارك الحضور مساعد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة للشؤون الهندسية المهندس محمد بن عبد السلام عاشور، وذلك بقاعة المحاضرات بالخيمة الدعوية بالقرية التراثية في مهرجان جازان الشتوي العاشر " جازان الفل .. مشتى الكل " في القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

وتضمنت الدورة التي استهدفت الأئمة والخطباء والمؤذنين بجوامع ومساجد المنطقة العديد من المحاور التي تبرز أهميتها لكل منسوبي المساجد وأهمية الصوتيات للمساجد وسكان الحي في الإعلام بأوقات الصلاة وطرق التعامل الصحيح معها من قبل الأئمة والمؤذنين فيما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

 

جازان
بالصور
⁠⁠⁠⁠⁠فرع الشؤون الإسلامية
دورة للمؤذنين والخطباء
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أحدث التعليقات

ابومحمد
ليتك ياتركي ال الشيخ تسدد اجار بيتي انا وعيالي لي سنتين عجزت اسدد وتحمد ربك على النعمه اللي انت فيها
ابومحمد
ليتك ياتركي ال الشيخ تسدد اجار بيتي انا وعيالي لي سنتين عجزت اسدد وتحمد ربك على النعمه اللي انت فيها
د محمد ماجد بخش
نسق تمثيل البناء الفراغي نسق حر نسق مرن نسق مفتوح نسق فراغي نسق عددي نسق محوري نسق مكافيء نسق متاح بأكثر من أسلوب لكن نسق البناء المغناطيسي الفراغي الممثل بالثقل الفراغي المشروط من الممكن ان يكون في صورة نسق ثقالي مع شرط الفترة ويمكن إطلاق تمثيل النسق مع شرط المغناطيسية هذه براءة اختراع تحت مسمى شرط الطبقة كتبتها وشرحتها في 17 كتابا تقريبا وهي نواتي الأولى في تأسيس علم الثقالية الفراغية
عدو الخونة
انا لله وانا اليه راجعون
شنكوتي
مارفع راسك إلا ماجد عبدالله في بطولة الخليج وآسيا وانت طفل لحد الآن وجاي تهايط يابوصياح

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