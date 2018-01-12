بالفيديو .. شباب يتحدثون عن تجاربهم مع التفحيط

علي القحطاني (صدى):

رصدت عدسة كاميرا برنامج " الله يعطيك خيرها " تجارب الشباب بأحد المناطق المخصصة للتطعيس بالمركبات ، تحت مسمى الرفاهية وخوض المغامرات .

وكشف مقطع الفيديو عن قيام الشباب بتحديات بالسيارات بجرأة ينقصها إشراف ، حيث يتم الأمر بشكل عشوائي لا يسبقه تدريب محكم .

وأشار أحد الشباب المفحطين أن الأمر يحتاج للتحكم في السيارة ، والخطورة تكمن في وجود العائلات حيث لا يجب دخولهم إلى مثل هذه الأماكن المخصصة للشباب .

وعلى نحو آخر ، أكد بعض الشباب المفحطين تعرضهم إلى إصابات لمرات عديدة بسبب التطعيس ، حيث تعرض أحدهم لنزيف داخلي في الرأس أسفر عن إجراء عملية جراحية .