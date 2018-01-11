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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الأمير خالد الفيصل يفتتح أكبر حديقة ثقافية على ساحة النورس بجدة

Time منذ سنتين
Views 3161
بالصور.. الأمير خالد الفيصل يفتتح أكبر حديقة ثقافية على ساحة النورس بجدة

نايف السالم (صدى):
افتتح الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقه مكة المكرمة، اليوم أكبر حديقة ثقافية في ساحة النورس التي تعد أكبر ساحات واجهة جدة البحرية الجديدة على مساحة 42 ألف م 2، وذلك ضمن ملتقى مكة الثقافي في نسخته الثانية بعنوان " كيف نكون قدوة؟ " .

وأطلق سموه مسابقة في التصميم والبرمجة والتحكم في الروبوت، وركن للموهبة والابداع والاختراع للطلاب، ومبادرة التطبيقات الالكترونية.

وقدم سمو أمير منطقة مكة المكرمة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين - يحفظهما الله - على هذا الاهتمام بجدة ومنطقه مكة المكرمة كاملة .

وقال الأمير خالد الفيصل: " الحمد لله أن الجهد من قبل الدولة و الرعاية من الملك، أرى الان ثمارها " ، وأضاف: " سوف أختصر مشاعري في جملة واحدة، كنت أردد وأقول أرفع رأسك أنت سعودي .. واليوم أقول رفعت الرأس ياسعودي " .

وتستمر فعاليات الحديقة الثقافية، لمدة 10 أيام خلال إجازة منتصف العام، وتقدم لسكان وزوار جدة 10 فعاليات ثقافية منوعة تشمل: التطبيقات الإلكترونية، والتعليم التفاعلي، والابتكارات العلمية، ومهرجان المهارة، ومرسم القدوة، وصحتك تهمنا، وعالم الروبوت، ومعرض الحياة على عجلات، والقدوة في ممارسة الرياضات البحرية، وتهدف هذه الفعاليات إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.

 

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كورونا وضع قوانينة وفرضها باالغصب😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله والله يعطيكم العافية
احمد
اكثر شخص تعليقاته قمة فى التفاهه والاستفزاز!!!! الله يعينك على نفسك
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فضايحكم ماتخلص🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش السوات معهم أنا لو شفتهم قسم باالله لأنزل عليهم باالخيزرانه

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