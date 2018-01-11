أمريكية تقاضي مطعم " برجر " شهير بسبب " دولار واحد "

واشنطن (صدى):

رفعت أمريكية دعوى قضائية ضد شركة " برجر كنج " بولاية ميريلاند، وذلك بسبب ما أطلقت عليه " تضليلا في أحد العروض " ، الذي يفترض أن يكون مخفضًا عند شراء قطعتين، اتضح أنه أغلى من السعر العادي بقيمة دولار إلى 3 دولارات

وتتضمنت الدعوى، التي بدأتها المرأة في شهر مايو الماضي، أن الشركة ضلّلت العملاء وزادت سعر قطعة البرجر الأول، عند الاستفادة من العرض، وعندما اشترت شطائر الإفطار خارج العرض، في أكثر من فرع، في ولايات ميريلاند، وفرجينيا وفلوريدا، اتضح أنها أرخص بحوالي دولار إلى 3 دولارات.

وأشار محاميها، أمام المحكمة إلى أن ما حدث هو مخطط من الشركة، لسرقة ملايين الدولارات من المواطنين، ما دعا الشركة بعد 7 أشهر من بداية الدعوى إلى قبول التسوية، ومنحت العملاء المتضررين فرصة الحصول على 5 دولارات نقدا أو بطاقة هدية بقيمة 2 دولار، بشرط تعبئة استمارة المطالبة واستيفاء شروط الاستحقاق .

وكجزء من التسوية، نفت الشركة ارتكاب أي مخالفة، وادعت أن السبب هو خطأ تقني في أجهزة المحاسبة، إذا طلب العملاء تغيير مكونات البرجر وفق عرض " اشتر واحدا والثاني مجانا " ، وأنها بالفعل أجرت تحقيقا داخليا وحدّدت أماكن الخلل الذي حدث دون قصد.