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الأعداد السابقة للصحيفة

أمريكية تقاضي مطعم " برجر " شهير بسبب " دولار واحد "

Time منذ سنتين
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Comment 2
أمريكية تقاضي مطعم " برجر " شهير بسبب " دولار واحد "

واشنطن (صدى):
رفعت أمريكية دعوى قضائية ضد شركة " برجر كنج " بولاية ميريلاند، وذلك بسبب ما أطلقت عليه " تضليلا في أحد العروض " ، الذي يفترض أن يكون مخفضًا عند شراء قطعتين، اتضح أنه أغلى من السعر العادي بقيمة دولار إلى 3 دولارات

وتتضمنت الدعوى، التي بدأتها المرأة في شهر مايو الماضي، أن الشركة ضلّلت العملاء وزادت سعر قطعة البرجر الأول، عند الاستفادة من العرض، وعندما اشترت شطائر الإفطار خارج العرض، في أكثر من فرع، في ولايات ميريلاند، وفرجينيا وفلوريدا، اتضح أنها أرخص بحوالي دولار إلى 3 دولارات.

وأشار محاميها، أمام المحكمة إلى أن ما حدث هو مخطط من الشركة، لسرقة ملايين الدولارات من المواطنين، ما دعا الشركة بعد 7 أشهر من بداية الدعوى إلى قبول التسوية، ومنحت العملاء المتضررين فرصة الحصول على 5 دولارات نقدا أو بطاقة هدية بقيمة 2 دولار، بشرط تعبئة استمارة المطالبة واستيفاء شروط الاستحقاق .

وكجزء من التسوية، نفت الشركة ارتكاب أي مخالفة، وادعت أن السبب هو خطأ تقني في أجهزة المحاسبة، إذا طلب العملاء تغيير مكونات البرجر وفق عرض " اشتر واحدا والثاني مجانا " ، وأنها بالفعل أجرت تحقيقا داخليا وحدّدت أماكن الخلل الذي حدث دون قصد.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
جزيت خيرا
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
مع المرزوق🔬
تصريحات وزير الصحة السابقة..حول توقع وصول الإصابات الى 200 الف إصابة. والآن تصريحات وزير المالية..كل يصب في مصلحة المواطن لسبب انهم وضعوه أمام مسؤوليات..لا بد أن يفوق البعض من الغفلة التي يعيشوها،دمرت اقتصاد العالم. وعلى السعوديين ربط الأحزمة .ووقف الهدر الغذائي في الافراح والمناسبات والمحافظة على ((الريال)) بدل صرفه على وسائل الترفيه ومطاعم المولات للوجبات السريعة وفي الشوارع الرئيسية. عليكم بإتباع سياسة الادخار المالي، وضع في ذهنك انه يوجد دول فقيرة تخيل أن تعيش فيها... دوام الحال من المحال..أين الذهب الذي كان يملكه قارون الذي ذكر في القرآن الكريم. والجنتان في اليمن السعيد..
ابو عمار
ما عندهم سالفه ما فيهم احد استعمل السيوف
محمد الصقور
هذي العينات التي تشوه صورة الإسلام والمسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم

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