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خطوات لاستخدام القهوة في إنقاص الوزن

منوعات
Time منذ سنتين
Views 6328
خطوات لاستخدام القهوة في إنقاص الوزن

متابعات (صدى):
اعتبرت دراسات وأبحاث التغذية القهوة من أدوات التخسيس وإنقاص الوزن، حيث تحتوي القهوة على حمض الكلوروجنيك الذي يقوم بإبطاء عملية الإفراج عن الجلوكوز، وتنشيط التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

وهناك عوامل أخرى يمكن أن تجعل القهوة مصدراً لزيادة الوزن وليس تخفيفه. إليك ما تحتاج معرفته عن الأمر:

لخفض الوزن تناول القهوة منزوعة الكافيين، واستبعد السكر أو قلله من القهوة على مدار اليوم في كثير من الأحيان لا يتم شُرب فنجان القهوة بمفرده، فعادة ما يتم تناول بعض الحلوى معه، وبالنسبة للبعض لا يكون مذاق القهوة مستساغاً إذا لم تتم إضافة السكر، أو الحليب أو القشدة إليها.

وعند إضافة السكر إلى القهوة ترتفع كمية السعرات الحرارية في الكوب الواحد من 4 سعرات إلى 100، وعند إضافة الحليب والقشدة والسكر يصل إجمالي السعرات إلى ما بين 300 و400 سعرة. ويعادل هذا القدر نصف السعرات الحرارية في وجبة رئيسية!

وتحتوي القهوة على جرعة كبيرة من الكافيين مقارنة بالشاي مثلاً، فإذا كنت من عشاق القهوة الذي يشربون أكثر من فنجانين في اليوم ستؤدي زيادة الكافيين في الدم إلى زيادة هرموني التوتر الكورتيزول والأدرينالين، ويترتب على ذلك زيادة الإحساس بالجوع والرغبة في تناول الكربوهيدرات.

وقد تؤدي زيادة الكافيين إلى خصم من ساعات النوم، ومن المعروف أن نقص النوم يزيد اشتهاء تناول الأطعمة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تستقيل ماتستقيل بكيفك
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ان شاء الله يرزقنا السيل زي امس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهم شي مافيها كورونا🤗
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهم شي مافيها كورونا🤗
عجيب
اذا ان جارك سلم منك ومن غبائك. جزاك الله خير

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