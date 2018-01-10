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مشروبات تسبب العقم للرجال من ضمنها " القهوة "

منوعات
Time منذ سنتين
Views 13043
Comment 9
مشروبات تسبب العقم للرجال من ضمنها " القهوة "

متابعات (صدى):
كثير منا وخاصة الرجال يدمن شرب القهوة بشكل يومي، ولم يخطر على بال أحد يومًا أن للقهوة خطورة تصل إلى كونها سبب من أسباب العقم!

فحسبما ذكرت دراسات وأبحاث طبية وعلمية، هناك عدة مشروبات يتناولها الرجال يوميا تسبب لهم العقم.

و فيما يلي نذكر أهم تلك المشروبات التي أصبحت خطرًأ لايستهان به.

القهوة

كشفت دراسة حديثة أعدها الباحثون في مستشفى "ماساتشوستس" في بوسطن أن الكافيين يضر بالحيوانات المنوية: فالرجال الذين يتناولون كوبَيْ قهوة يوميا أو أكثر لديهم حظوظ 1/5 فقط في أن يصبحوا آباء، بحسب الدراسة في حين أن أولئك الذين يشربون أقل من كوب قهوة يوميًّا، ترتفع لديهم الفرصة في إنجاب طفل إلى ما يقارب 52%. فبحسب الباحثين، مادة الكافيين تضر بالحيوانات المنوية على المستوى الجزيئي، ما يؤثر حتما على الخصوبة.

المشروبات الغازية

كشفت دراسة علمية حديثة إلى أن ادمان المشروبات الغازية المحلاة اصطناعيا قد يؤدي أيضا إلى العقم عند البشر.

حيث أكد أرفيند فيد، خبير التلقيح الصناعي أن جميع المشروبات الغازية تقريبا تحتوي على " الأسبارتام " المرتبط بالعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك العقم وتشوهات الأجنة ويؤدي الاستهلاك الزائد إلى اختلال التوازن الهرموني كما أن أحماض الفينيل ألانين والأسبارتيك هي أحماض أمينية موجودة في الأسبارتام وتعتبر طبيعية وغير ضارة فقط عند تناولها بالاشتراك مع الأحماض الأمينية الأخرى، ولكن عندما تؤخذ غير مصحوبة بها، فإنها تؤدي لانتاج الجذور الحرة التي تسبب موت الخلايا والحيوانات المنوية بنسبة 90 % .

الشاي الأخضر

رغم أمتلاك الشاى الأخضر فوائد عديدة للجسم ،لكن دراسات علمية عديدة أثبتت أن الإفراط في شرب الشاي الأخضر يؤدي إلى الإصابة بالعقم وانخفاض في نسبة الخصوبة .

حيث كشفت دراسة منشورة فى الموقع الطبى الأمريكى Medical News Today أن الإكثار من تناول مشروب الشاي الأخضر يؤثر تأثيرًا سلبيًا على الإنجاب ويعمل على تخفيض نسبة الخصوبة والهرمونات المسئولة عن الانجاب مما يقل حدوث الحمل.

 

 

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تستقيل ماتستقيل بكيفك
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ان شاء الله يرزقنا السيل زي امس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهم شي مافيها كورونا🤗
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهم شي مافيها كورونا🤗
عجيب
اذا ان جارك سلم منك ومن غبائك. جزاك الله خير

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