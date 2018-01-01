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بالفيديو والصور .. حيل المرأة في التزيين من نباتات طبيعية قديمًا

Time منذ سنتين
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بالفيديو والصور .. حيل المرأة في التزيين من نباتات طبيعية قديمًا

خالد الضبيبي (صدى):
امتازت المرأة على مر العصور بحبها للجمال والتزيين، والاهتمام الشخصي بذاتها، وحاجتها للظهور بأفضل صورة، ولصحة مقولة " الابتكارات وليدة الحاجة " ، فلجأت المرأة للكثير من الحيل والابتكارات، رغم شح الإمكانيات قديمًا، إلا أن هذا لم يوقف المرأة عن استخدام عقلها في استغلال جمال الطبيعة وسحرها في ابتكار أجود وأرقى أنواع التزيين، التي لا زالت إلى الأن يعجز الكثير عن وصفها وإيجاد مثيل لها، حتى مع تطور الإمكانيات والثقافات.

ويضم متحف الخليفة التراثي في مدنية الأحساء بالمنطقة الشرقية، مجموعة نادرة من عبق التاريخ، تشمل وسائل التزيين البسيطة والمنتقاة بعناية، التي كانت تلجأ إليها المرأة السعودية في الماضي.

ونقل تقرير مصور بعدسة " العربية " ، الطرق التي قامت النساء من خلالها بحيل لتحويل النباتات والأعشاب الطبيعية إلى وسائل للتزيين ومستحضرات التجميل الطبيعية الخلابة.

ومن بين الحيل، حاولت المرأة قديمًا سعف النخيل إلى منتجات نسائية، ولجأت إلى النباتات لصناعة كحل يزين عينيها ويبرز جمالها، كما أستغلت جمال رائحة النباتات والزهور في صنع أرقى العطور، من بينها مسحوق الريحان، والمحلب، والمسك الأبيض وورد الجوري لإطالة الشعر وتقويته ولمعانه.

ولم تترك المرأة سبيلًا للتزيين إلا وتطرق إليه، فاستخدت لحاء شجرة " الديرم " كمسحوق لتبييض الأسنان، وتقوية اللثة، وإعطائها لونًا أحمر طبيعيًا، كما استخدمت المرتعشة ومرية حب الهيل والطاسة والسلاسل المرصعة بالأحجار الكريمة، لتزيين رقبتها وشعرها.

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التزيين
نباتات طبيعية
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د محمد ماجد بخش
من 27 إلى 36 2.8 2.2.6.0 العنصر 29 2.2.2.2.1 8.1 2.2.5 2.2.4.1 2.7 2.6.1 المحك هو محور التمثيل المشترك لدرجتي الثقل والمغناطيسية محور 28 أو محور 20 2.8.1 2.6.1 لا فرق إلا في محور تمثيل الثقل يظل الثقل الفراغي مجهول الهوية 29/30 هويته هنا.عدد العناصر وهنا. 9/10 أو 11/12 سيات & التمثيل 10.1 18.10.1 سيان ما هو معلوم درجة المجموع ودرجة المغناطيسية فقط الكل .. جميع الدرجات ممثل عدديا الكل .. جميع الدرجات ممثل بوحدات العناصر العددية وفترات تمثيل درجات الثقل الفراغية بين المحاور .. الكل ..ممثل محوريا لكن درجة الفراغ الرابطة واعداد أو حالات الأكسدة الممثلة ودرجات المغناطيسية المصاحبة هي ما يحدد محيط الذرة الفراغي الخارجي او الثقالي لم يعد يهم ذلك في التعامل بتمثيل الثبات النسبي كم هو مفيد مزاوجة تمثيل درجة المغناطيسية مع تمثيل درجة الثقل بما شئت من الوحدات وحدات العناصر أو وحدات العنصر أو الإلكترونات لم يعد ذلك إلا تمثيل تعامل لكن الدرجة الفراغية العددية الممثلة لمجموع العناصر الممثلة بمجموع الوحدات المغناطيسية هو مفتاح الحل إذ يتحول البناء الثقالي المنتظم إلى بناء مغناطيسي شبه منتظم والسبب والمبرر هو تمثيل الوحدة المغناطيسية الوحدة الثقالية المحورية الممثلة عدديا للدرجات يتبع .. لوضع الاستنتاج
سعد العلياني
اصبح نظام اردوغان في تهاوي وانفكاك وسوف ينقلب الجنود الاتراك المتواجدين في قطر ضد حكام قطر .
اسير الصمت
النضام يقول يحق لشخص سوا مواطن او مقيم التموين من بقالات او اسواق فاتحه داخل الحي
د محمد ماجد بخش
اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي وقلّة حيلتي وهواني على النّاس، يا أرحم الرّاحمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت ربّي، إلى من تكلني؟ إلى بعيدٍ يتجهّمني؟ أم إلى عدوٍّ ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الّذي أشرقت له الظّلمات، وصلح عليه أمر الدّنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل عليّ سخطك، لك العتبى حتّى ترضى، ولا حول ولا قوّة إلّا بك.
ابو عمار
كفو هاي المراءه الجيده

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