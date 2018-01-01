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بريطانيا تهاجم " فيسبوك ويوتيوب " .. وتؤكد: فشلوا في مواجهة الإرهاب

Time منذ سنتين
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بريطانيا تهاجم " فيسبوك ويوتيوب " .. وتؤكد: فشلوا في مواجهة الإرهاب

لندن (صدى):
هاجم وزير الأمن البريطاني بن والاس، شركات الإنترنت والتواصل الاجتماعي؛ بسبب تباطؤها الشديد في حذف المحتوى المتطرف على مواقعها بالرغم من قدرتها وفشلها في مساعدة الحكومة للتصدي للمتطرفين عبر الإنترنت.

وطالب " والاس " بتطبيق عقوبات ضريبية حال فشلها في مواجهة خطر الإرهاب في بريطانيا، لافتًا إلى أن الحكومة البريطانية تعاملت مع المحتوى المتطرف على الإنترنت من خلال أجهزتها.

واتهم الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا وعلى رأسها " فيسبوك، جوجل، يوتيوب " بتحقيق الأرباح بينما تنفق الحكومات ملايين الجنيهات لإرساء سياسة المراقبة على محتوى الإنترنت، مؤكدًا أنها فشلت في مساعدة الحكومة للتصدي.

وأشار إلى أن رفض هذه الشركات إطلاع الأجهزة الأمنية على بيانات تطبيقات الرسائل مثل " واتساب "، يجعل الإنترنت مكان حافل بالعنف والفوضى.

ومن جانبها انتقدت شركة فيسبوك اتهام " والاس " بأنها تعطي الأولوية للأرباح قبل الأمن، كما أكدت شركة يوتيوب أن التطرف مشكلة معقدة تمثل مواجهتها تحديًا كبيرًا أمام الجميع.

 

Time واتساب

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أحدث التعليقات

الملل
الشياطين يحبون بعضهم
جمال يحيى ال حمود
رحمة الله عليه وغفرله
دآنـــــــہہ
ما تسمعون الكلام 🤔
دآنـــــــہہ
وقال مساعد الساحر في بيان له : خسر العالم اليوم أحد عظماء السحر 🤔 في ستين داهيه 🥺
ظافر الودعاني
المشكلة أن من يعايرون السعودية بذلك. يفاخرون بنفس الأمر و علاقاتهم باسرائيل في مواضع أخرى ! انفصام

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