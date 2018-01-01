نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

محافظ ينبع يسلم 50 وحدة من الأسكان الخيري لمستحقيها

Time منذ سنتين
Views 2777
محافظ ينبع يسلم 50 وحدة من الأسكان الخيري لمستحقيها

نايف السالم (صدى):
سلّم محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم أمس , 50 وحدة من الأسكان الخيري الذي أقيم على نفقة شركة سابك ممثلة بصندوق بر سابك , وذلك للمستفيدين في مركزي خمال ونبط (قرية أبو شكير) بحضور أمين صندوق بر سابك سليمان الحصين .

وأثنى محافظ ينبع على الدور الرائد الذي تقوم به عدد من الشركات العاملة في مدينة ينبع فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية , مشيداً بمبادرة شركة سابك في تنفيذ عدد من الوحدات السكنية الخيرية في ينبع وعدد من المراكز وتجهيزها وذلك في أطار المسؤولية الاجتماعية.

ومن جانبهم أعرب عدد من المستفيدين عن شكرهم لمجلس المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة ولشركة سابك على هذه البادرة الطيبة في توفير مساكن خيرية للمحتاجين.

محافظ ينبع
المهندس مساعد بن يحيى السليم
50 وحدة من الأسكان الخيري
Time واتساب

أحدث التعليقات

ع. س. ع
ابو صياح يا خرقة 🤣🤣
ع. س. ع
وش فية الهلالي يا قطعة
ع. س. ع
مصغوطين البقراوية من بعد 24 نوفمبر الله يزيدهم ولا فية خبر عن الزعيم أو اعلامي قال الحقيقة الا يتدخلون فية لكن عادي جداً روحو عن أنفسكم فريقكم لا يستطيع اسعادكم كما يفعل الزعيم العالمي لجمهورة يا مخلفات اوراوا انتو حتى الفرق الأجنبية تروحون تشجعونها علشان تسعدكم حليلكم يالفقراوية
زاير
تصحيح تاريخي هو: الخليفه الخامس هو الحسن بن علي بن ابو طالب رضي الله عنه قبل تنازله عن الخلافه لمعاوية بن سفيان .
naeem
هذا النظام ليه نزعل منه لازم يطبق عنده اعتراض يقدم مااحد يظلمه

أخر الأخبار

غلطة سراي يحدد سعر لاعبه "فيغولي"
غلطة سراي يحدد سعر لاعبه "فيغولي"
Time منذ دقيقة Views 1046
التجارة: فرض نظام استخدام السلالم باتجاه واحد في المولات التجارية
التجارة: فرض نظام استخدام السلالم باتجاه واحد في المولات التجارية
Time منذ 17 دقيقة Views 1251
شاهد.. رضيع يدخل في نوبة ضحك هستيرية أثناء حلاقة شعره
شاهد.. رضيع يدخل في نوبة ضحك هستيرية أثناء حلاقة شعره
Time منذ 26 دقيقة Views 333
شاهد.. صورة نادرة لأحد الأبطال الذين شاركوا في مسيرة توحيد المملكة
شاهد.. صورة نادرة لأحد الأبطال الذين شاركوا في مسيرة توحيد المملكة
Time منذ 26 دقيقة Views 1571
شاهد .. رحلة الكاتب بيتر كرو إلى مدائن صالح عام 1964
شاهد .. رحلة الكاتب بيتر كرو إلى مدائن صالح عام 1964
Time منذ 30 دقيقة Views 1429
حقوق الإنسان تؤكد إلزام أصحاب الأعمال بإصدار لائحة لتنظيم العمل داخل المنشآت
حقوق الإنسان تؤكد إلزام أصحاب الأعمال بإصدار لائحة لتنظيم العمل داخل المنشآت
Time منذ 34 دقيقة Views 1338
13 مطارًا جاهزًا لاستئناف الرحلات الجوية
13 مطارًا جاهزًا لاستئناف الرحلات الجوية
Time منذ 45 دقيقة Views 1457
نصائح لا تتجاهلها عند ارتداء الكمامة القماشية
نصائح لا تتجاهلها عند ارتداء الكمامة القماشية
Time منذ 52 دقيقة Views 1778
بالفيديو.. لحظات مفزعة لطفل يهرب من "دب" متظاهرًا بالهدوء
بالفيديو.. لحظات مفزعة لطفل يهرب من "دب" متظاهرًا بالهدوء
Time منذ 54 دقيقة Views 772
تصرف غريب من ممرضات داخل مستشفى
تصرف غريب من ممرضات داخل مستشفى
Time منذ 55 دقيقة Views 557