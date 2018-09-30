رئيس التغذية والاعلام بالهيئة الادارية والمالية بوزارة الدفاع بدولة الكويت الشقيقة يزور بلدية محافظة طريف للاطلاع على المختبر المتنقل

محمد السعران(صدى):

من باب التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من الأفكار الخلاقة زار سعادة رئيس التغذية والاعلام بالهيئة الادارية والمالية بوزارة الدفاع الكويتية الدكتور سعود بن عيد ارتيبان العجمي

يرافقة الاستاذ هايف بن فهد ابوجمه العجمي

بلدية محافظة طريف للاطلاع على تجربة المختبر المتنقل لصحة البيئة الذي دشنته بلدية محافظة طريف مواخرًا

وكان بستقبالة سعادة رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي حيث اطلع الضيوف على عمل المختبر المتنقل ميدانياً والذي ابدا العجمي الاعجاب به .

وفي نهاية اللقاء تم تقديم درع تذكاري مقدم من وزارة الدفاع الكويتية لسعادة رئيس بلدية محافظة طريف نظير الجهود المميزة التي تقوم بها بلدية محافظة طريف للارتقاء بأعمال الصحة العامة .