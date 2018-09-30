فتاة تتفق مع عشيقها علي سرقة أموال زوجها
اتفقت زوجة مصرية مع عشيقها الماكر علي سرقة أموال زوجها للهروب سويا للزواج بعد ان تحصل على الطلاق من زوجها المخدوع.
واتفقا على أنها ستأخذ زوجها وأسرتها للتنزه في أحد الأندية، لتخلي الشقة له ويدخل لتنفيذ خطته ليسرق الخزينة التي داخلها أكثر من 3 ملايين جنيه ومشغولات ذهبية، ثم وجه إلى مطار القاهرة ليسافر إلى لبنان ليبدأ حياة جديدة بمفرده.
وعقب عودة مدير المبيعات وأسرته من التنزه لاحظ آثار كسر على باب الشقة، توجه مسرعا إلى غرفة مكتبه تفاجأ بسرقة الخزينة الخاصة به، فأبلغ الشرطة، بإجراء التحريات بمنطقة الواقعة وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة وتبين أنه غادر البلاد بتاريخ يوم الواقعة إلى دولة لبنان.
وكشفت التحريات أنه كان علاقة بزوجة المجني عليه، وأنها تواطأت معه في ارتكاب الواقعة باصطحاب أسرتها للتنزه بمنطقة القاهرة الجديدة.
مؤدب[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 2 ساعتين
قسم بالله مجرد قرأت العنوان عرفت انهم مصريين لأنهم مشاكل وابتزاز وتحرش وسرقه وقتل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32223 ] نشر منذ 2 ساعتين
مركزين بقوه هذي الايام ياصدى والمصادر خذ وخل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34852 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي مشكلة البنت إذا حبت
تنقلب فاااااغرة نمرة وأستمارة
تعطيك الأولي والتالي
الي لها والي لغيرها
تعطي وبس
وماتحسب حساب لإي شي
الله يكثرهن بصراحة
فاكين زنقااااااات
لكمن نصاب😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17047 ] نشر منذ 1 ساعة
سحب عليها في الاخير ! استغفر الله بس
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4140 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد ماراح يثق فيها خائنه وش يبي فيها بس تستاهل وليت يطلقها رجلها تكون لاطالت ذَا ولا ذاك