فتاة تتفق مع عشيقها علي سرقة أموال زوجها

القاهرة(صدى):

اتفقت زوجة مصرية مع عشيقها الماكر علي سرقة أموال زوجها للهروب سويا للزواج بعد ان تحصل على الطلاق من زوجها المخدوع.

واتفقا على أنها ستأخذ زوجها وأسرتها للتنزه في أحد الأندية، لتخلي الشقة له ويدخل لتنفيذ خطته ليسرق الخزينة التي داخلها أكثر من 3 ملايين جنيه ومشغولات ذهبية، ثم وجه إلى مطار القاهرة ليسافر إلى لبنان ليبدأ حياة جديدة بمفرده.

وعقب عودة مدير المبيعات وأسرته من التنزه لاحظ آثار كسر على باب الشقة، توجه مسرعا إلى غرفة مكتبه تفاجأ بسرقة الخزينة الخاصة به، فأبلغ الشرطة، بإجراء التحريات بمنطقة الواقعة وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة وتبين أنه غادر البلاد بتاريخ يوم الواقعة إلى دولة لبنان.

وكشفت التحريات أنه كان علاقة بزوجة المجني عليه، وأنها تواطأت معه في ارتكاب الواقعة باصطحاب أسرتها للتنزه بمنطقة القاهرة الجديدة.