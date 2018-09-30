سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لأمير دولة الكويت

واس(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إثر مغادرته – حفظه الله – دولة الكويت، فيما يلي نصها :

صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أبعث لسموكم الكريم خالص الشكر والتقدير على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

صاحب السمو : لقد أتاحت لي هذه الزيارة فرصة اللقاء بسموكم ، وسمو ولي العهد، ومسؤولي دولة الكويت الشقيقة، وبحث ما من شأنه تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة. كما أكدت عمق العلاقات التاريخية التي ربطت وتربط بين البلدين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم الكريم.

سائلاً المولى عز وجل لسموكم الكريم دوام الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق مزيد التقدم والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع