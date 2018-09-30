ترحيب رسمي وشعبي واسع بزيارة ولي العهد للكويت

نايف السالم(صدى):

تحظى زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بترحيب رسمي وشعبي واسع، وأفردت وسائل الإعلام الكويتية صفحاتها للحديث عن أهمية الزيارة، والعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، وتصدرت صور الأمير محمد بن سلمان الصفحات الأولى لتلك الوسائل.

وحل سمو ولي العهد، ضيفًا على دولة الكويت في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعددًا من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعن اختيار ولي العهد الكويت لتكون أول دولة خليجية يزورها بعد توليه ولاية العهد، فليس من قبيل المصادفة أو اعتباطًا، بل كان اختيارًا مدروسًا لتأكيد المكانة الكبيرة التي تحظى بها دولة الكويت قيادة وشعبًا في قلب السعودية، وتأتي امتدادًا لأواصر المحبة والأخوة بين البلدين الشقيقين الممتدة عبر السنين.

ويكن سمو ولي العهد التقدير لسمو أمير الكويت وليس هناك ما هو أدل على ذلك التقدير من الصورة العفوية التي تم التقطاها لولي العهد قبل عامَيْن تقريبا وهو يقبِّل رأس الشيخ الأمير صباح الأحمد. ونالت الصورة حينها إعجاب المغردين؛ لما حملته من معاني الاحترام والتقدير والود من الأمير محمد بن سلمان لأمير دولة الكويت.

وتأتي تلك الزيارة لتساعد على الوصول لدرجة عالية من التنسيق الاستراتيجي بين البلدين على جميع المستويات، الإقليمية والدولية، وتجلت مستويات التنسيق العالية بين القيادتين (السعودية والكويتية) في إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين في شهر يوليو الماضي، يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين. ووقَّع حينذاك على محضر تأسيسه وزيرا خارجية البلدين.

ومن المنتظر أن تكون زيارة ولي العهد داعمًا قويًّا لما اتفق عليه البلدان من أهداف لهذا المجلس؛ وهو ما يعزز علاقاتهما، ويرفع درجة التنسيق بينهما.