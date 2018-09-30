بالفيديو.. بغدادي: التوطين كمي يستهدف المهن الدنيا

حمود العنزي (صدى):

قال وحيد بغدادي مختص بالتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، أن جميع المبادرات بالنسبة للتوطين هي توطين كمي؛ والدليل سعودة الوظائف الغير مهمة،مثل بائع خضار وسباك ولا كهربائي وحداد، مبينا أن المواطنين لن يتسابقوا على هذه المهن.

وأوضح ” بغدادي ” خلال برنامج ” تم ” المذاع على قناة السعودية: ” العاطل لن يدرس ويتخرج من الجامعة لكي يتشغل بمهن دُنيا ، ليس تلك المهن المطلوب سعودتها، فالمهن الدنيا في كل دول العالم تكون لغير ابناء البلد إلا اذا احب شخص أن يدير صنعته بنفسه “.

وأضاف: أنه يوجد 2مليون شخص بدون وظائف ، فمثلا الجامعات تخرج 10 الاف مهندس مدني، هل المهن تغطي عدد الخريجين ، فاذا كانت لا تغطي لماذا يتم إعطاء تأشيرات لمهندسين مدنيين .