متوسطة وثانوية الحازمي تقيم مشروع ” المعلمة شاعرة الوطن ” بمناسبة اليوم الوطني الخميس الماضي

سعيد العجل(صدى):

أقامت مدرسة متوسطة وثانوية الحازمي بمحافظة بيشة مشروع ” المعلمة شاعرة الوطن ” بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانون للملكة العربية السعودية صباح يوم الخميس الماضي1440/1/17هـ وبهذه المناسبة القت قائدة المدرسة ثنوي العامري كلمة عبرت فيها عن الوطن والانجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية وعن إنجازات وجهود الدولة للعام الحالي تزامن مع رؤية 2030، ثم بدأت فعاليات الحفل حيث بدأت مسابقة ” المعلمة شاعرة الوطن ” وهي من مبادرة المعلمة شريفة سعيد القرني، بمناسبة اليوم الوطني لبلادنا الغالية بعد ذلك بدأت المسابقات الثقافية المتنوعة.

وفي نهاية الحفل قدمت قائدة المدرسة خالص شكرها وتقديرها لمدير إدارة تعليم بيشة الاستاذ نايف الهاجري على رعايته لهذه المبادرة الوطنية ولمديرة مكتب الوسط الاستاذة هناء الزهراني، ومديرة اللجنة الثقافية بجمعية الثقافة والفنون الاستاذة الشاعرة فاطمة كنفر وللمعلمات والطالبات الذين تفاعلوا لإنجاح هذه الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني.