الجمعية السعودية للإدارة الصحية تنظم ملتقى القائد الصحي بمدينة الملك فهد الطبية

سعيد العجل(صدى):

عقدت الجمعية ‏‏السعودية للإدارة الصحية ‏اليوم الأحد ٤٠-٩-٢٠١٨م ‏ملتقى القائد الصحي بمدينة الملك فهد الطبية مع سعادة الدكتور/ محمود بن عبدالجبار اليماني الرئيس والمدير العام التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض، ‏بدأ الملتقى بنبذة تعريفية عن الجمعيه قدمها نائب رئيس الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور عبد الرحمن بن خلف العنزي، ‏استعرض خلالها اتفاقيات وشراكات الجمعية الاستراتيجية مع عدد من الجهات الداخلية والخارجية وأهداف الملتقى في إبراز دور القيادة الصحية في تقديم الخدمات الصحية في المملكة من خلال نقل خبرات القيادات الصحية الحالية بمايتوافق مع رؤية السعودية 2030 .

وأضاف الدكتور العنزي بأن الجمعية السعودية للإدارة الصحية جمعية مهنية متخصصة في الإدارة الصحية وهي الأساس في تطوير العمل المهني والبحثي والمرجعي للمتخصصين المهنيين في مجال الإدارة الصحية، وتساهم في تقديم الاستشارات والتطوير بما هو جديد في مجال التخصص وذلك من خلال الدورات المتخصصة والندوات وورش العمل والمؤتمرات، وتمس شريحة كبيرة من المهتمين والممارسين في جميع مناطق المملكة.

أدار لقاء ‏القائد الصحي رئيس الجمعية السعودية ‏للإدارة الصحية الدكتور خالد خضر، حيث تم التطرق للمسيرة العلمية والمهنية للقائد الصحي كما تم طرح فكرة التجمعات الصحية والرؤية والتوجهات في تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين وأوجه التعاون بين الجمعية والتجمع الصحي الثاني في مجال الاستشارات والتدريب.

تحدث في لقاء القائد الصحي الدكتور محمود اليماني مستعرضا أهداف التجمعات الصحية، ودورها في توحيد الجهود وتكامل الأداء وتقليل الهدر والتنافس على تقديم الخدمة المتميزة.

وأضاف الدكتور اليماني بأن التجمعات الصحية تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية والتركيز على المستفيد من الخدمة المقدمة، مضيفا بأن التجمع يهدف إلى إعداد قيادات صحية متميزة تكون جاهزة للقيادة. كما رحب سعادته بالتعاون مع الجمعية في التجمع الصحي الثاني.

حضر اللقاء نخبة من القيادات الصحية والمهتمين بمجال الإدارة الصحية، تخلل اللقاء تفاعل من الحضور، طرح من خلاله العديد من الأسئلة النوعية التي أجاب عليها الدكتور اليماني.

قدم في نهاية اللقاء الدكتور خالد خضر درع تذكاري للدكتور محمود اليماني من الجمعية السعودية للإدارة الصحية، والتقطت صور تذكارية مع الحضور.