سمو نائب أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة الجميح والرويتع
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الجميح والرويتع في وفاة منى بنت محمد العبدالله الجميح – رحمها الله – وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة الجميح والرويتع عن شكرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .
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