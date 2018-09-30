سمو نائب أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة الجميح والرويتع

الرياض(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الجميح والرويتع في وفاة منى بنت محمد العبدالله الجميح – رحمها الله – وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة الجميح والرويتع عن شكرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .