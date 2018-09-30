مستشارة ترامب : كنت ضحية لاعتداء جنسي

واشنطن(صدى):

كشفت كيليان كونواي، المستشارة البارزة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن أنها كانت ضحية لاعتداء جنسي.

وقالت كونواي عن الأمر في مقابلة مع المذيع جيك تابر في برنامج ” ستيت أوف ذا يونيون ” على شبكة ” سي.إن.إن ” :أشعر بتعاطف بالغ، بكل صراحة، تجاه ضحايا الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والاغتصاب.

وأضافت : أنا ضحية اعتداء جنسي. لا أتوقع أن يكون القاضي كافانو أو جيك تابر أو جيف فليك أو أي شخص مسؤولا عن ذلك، يجب أن تكون مسؤولا عن سلوكك الخاص.

وأشار المذيع تابر إلى أن كونواي تواصل العمل مع الرئيس ترامب، رغم توجيه العديد من مزاعم سوء السلوك الجنسي بحقه.

وقال تابر : لكن كونواي التي أعلنت في وقت سابق في المقابلة إن الاعتداءات الجنسية تستخدم بشكل مسّيس، دافعت عن موقفها.